Партнеры заложили предприятие под названием LG Magna e-Powertrain. СП будет сосредоточено на производстве электрических силовых агрегатов, инверторов, зарядных устройств и систем электронного привода.

Теперь о вновь созданном предприятие известно немного, но сообщается, что руководить компанией будет представитель LG, тогда как менеджер Magna будет отвечать за операционные процессы.

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Компанию будет возглавлять генеральный директор Чхон Вон-Сук, который более двадцати лет работает в LG, а ветеран Magna Хавьер Перес будет контролировать повседневную деятельность.

Что общего между этим предприятием и Apple Car? Как известно, Apple разрабатывает собственный самоходный электромобиль, но компании трудно найти партнера для его производства. Сначала техногигант обратился к традиционным автопроизводителям, но после неудачных переговоров с Hyundai и рядом других компаний, Apple начала рассматривать и другие варианты. Включая возможное сотрудничество с давним партнером Foxconn, а также соглашение с новым совместным предприятием, сформированным LG и Magna.

В начале этого года соглашение о производстве между Apple и новым совместным предприятием было лишь вопросом времени, и источники, знакомые с этим делом, указывали, что LG и Magna планируют до конца года заключить официальное соглашение.

Ожидается, что Apple Car увидит дневной свет не раньше 2025 года. Учитывая, что сперва должен дебютировать концепт, до реального выхода “яблочных” машин на дороги придется подождать еще несколько лет, после 25-го.

Фото: представление независимого художника об автомобиле Apple / Ashish Gogte