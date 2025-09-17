Китайский автогигант объединится с Magna

XPeng объявил, что будет локализовать европейское производство на заводе Magna в Граце, Австрия, используя существующие линии. Об этом пишет Укравтопром.

Читайте также: LG и Magna основали совместное предприятие, прокладывая путь к производству автомобилей Apple

Производство начнется уже в III квартале 2025 года с моделей G6 и G9, а затем будут добавлены другие модели. В Европе в І полугодии 2025 года было зарегистрировано более 8 тыс. авто бренда, две трети из которых - G6.

XPeng Inc. - китайская автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей “умных” легких электромобилей (в том числе беспилотных). Также XPeng занимается обслуживанием и прокатом своих автомобилей, предоставляет услуги собственной сети зарядных станций, разрабатывает беспилотные летательные аппараты и системы автономного вождения (в том числе собственное программное обеспечение, голосовые помощники, датчики и лидары).

Magna International - канадская компания, один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих и одна из крупнейших компаний Канады.