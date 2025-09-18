Действительно ли китайские автомобили заполнили украинский авторынок: исследование

Китайский автопром стремительно эволюционирует. Современные автомобили из КНР - это не только бюджетные решения, но и воплощение передовых технологий, инновационного дизайна и европейской инженерии. Особенно заметен прогресс в сегменте электромобилей.

Институт исследований авторынка провел анализ первых регистраций новых легковых автомобилей китайского производства в Украине. Важно понимать, что здесь речь пойдет не только о местных брендах вроде BYD или Zeekr, а обо всех машинах, которые были изготовлены в Китае - даже если они имеют эмблему Audi или BMW. Таким образом, аналитики сосредоточились исключительно на автомобилях с пометкой "Made in China" независимо от марки. Сколько их прибыло в прошлом месяце, и в предыдущие?

В августе среди 6787 всех новых импортных легковых авто, прошедших первую регистрацию в Украине, 1809 были изготовлены на китайских предприятиях. Что составляет более четверти рынка - 26,7%, и по итогам наблюдений от августа 2024 года это самая высокая доля (а также и количество).

В июле она составляла 24,5%, в июне - 19,6%, и чем дальше мы будем двигаться от текущей даты, тем меньше будет это значение. В конце концов, эту динамику видно на диаграмме - доля изображена узкими столбцами.

Динамика рынка китайских легковушек: 2024-2025

Среди новых легковушек, произведенных в Китае, и зарегистрированных в упомянутом периоде, только 7,6% имели бензиновые двигатели, с гибридными силовыми установками было 3% авто, остальные - а это весомая доля 89,4% - электромобили.

Китайские авто - распределение по топливу

Среди лидеров по количеству первых регистраций в августе выделяется четверка брендов, которые имели более ста проданных автомобилей.

BYD (823 шт.) - безоговорочный лидер, который ежемесячно закрепляет свой статус. Эта компания является флагманом китайской индустрии, известным прежде всего благодаря собственным электромобилям и гибридам. BYD разрабатывает и производит авто исключительно на собственных мощностях в Китае.

- безоговорочный лидер, который ежемесячно закрепляет свой статус. Эта компания является флагманом китайской индустрии, известным прежде всего благодаря собственным электромобилям и гибридам. BYD разрабатывает и производит авто исключительно на собственных мощностях в Китае. Honda (327 шт.) - японский бренд, который в Китае производит автомобили для внутреннего рынка и на экспорт. Honda сотрудничает с местными компаниями, образуя совместные предприятия, такие как Dongfeng Honda и GAC Honda. Эта стратегия позволяет им адаптировать машины к региональным потребностям и снижать производственные затраты.

- японский бренд, который в Китае производит автомобили для внутреннего рынка и на экспорт. Honda сотрудничает с местными компаниями, образуя совместные предприятия, такие как Dongfeng Honda и GAC Honda. Эта стратегия позволяет им адаптировать машины к региональным потребностям и снижать производственные затраты. Zeekr (193 шт.) - премиальный бренд электромобилей, который принадлежит китайскому гиганту Geely Holding Group. Zeekr является примером того, как местные производители создают технологичные и конкурентоспособные продукты, ориентированные на глобальный рынок, включая Европу и Украину.

- премиальный бренд электромобилей, который принадлежит китайскому гиганту Geely Holding Group. Zeekr является примером того, как местные производители создают технологичные и конкурентоспособные продукты, ориентированные на глобальный рынок, включая Европу и Украину. Audi (120 шт.) - немецкий премиальный бренд, занимающий четвертое место в этом зачете. Большинство моделей Audi, произведенных в Китае, изготавливается на заводах совместного предприятия FAW-Volkswagen Audi. Эта стратегия позволяет компании удовлетворять спрос на рынках Азии, а также экспортировать отдельные модели, что является результатом глубокой интеграции мировых автопроизводителей в китайскую экономику.



Приведенный перечень свидетельствует о смешанной картине: на рынок попадают как автомобили от чисто китайских компаний (BYD, Zeekr), так и модели всемирно известных брендов (Honda, Audi), которые собираются на совместных предприятиях в Китае. Это подтверждает, что производство "made in China" стало глобальным явлением, охватывающим различные сегменты рынка.

Топ 10 марок авто китайского производства

Анализ августовских регистраций демонстрирует, что украинские покупатели выбирают автомобили "made in China" не только из-за цены, но и благодаря их технологиям, дизайна и практичности. Каждый из автомобилей-лидеров имеет свои сильные стороны, привлекающие разные группы потребителей.

BYD Song Plus (386 шт.) - безоговорочный лидер, закрепляющий статус BYD как ведущего игрока. Этот автомобиль выбирают за оптимальный баланс запаса хода, современный дизайн и конкурентную цену. Это надежное и практичное авто для повседневного использования. Батарея 87 kWh, цена от $28 000 (здесь и далее за авто в наличии).

- безоговорочный лидер, закрепляющий статус BYD как ведущего игрока. Этот автомобиль выбирают за оптимальный баланс запаса хода, современный дизайн и конкурентную цену. Это надежное и практичное авто для повседневного использования. Батарея 87 kWh, цена от $28 000 (здесь и далее за авто в наличии). Honda e:NS1 (202 шт.) - этот электрический кроссовер является выбором для тех, кто ищет проверенное качество. Ключевое здесь - знакомый японский бренд Honda, который гарантирует надежность, совмещенную с преимуществами современного электромобиля. Это своеобразный компромисс между традицией и инновациями. Батарея 53 kWh, от $17 200.

- этот электрический кроссовер является выбором для тех, кто ищет проверенное качество. Ключевое здесь - знакомый японский бренд Honda, который гарантирует надежность, совмещенную с преимуществами современного электромобиля. Это своеобразный компромисс между традицией и инновациями. Батарея 53 kWh, от $17 200. BYD Sea Lion 07 (153 шт.) - еще одна модель от BYD в топе. Ее популярность подтверждает, что покупатели ценят инженерные и технологические решения бренда. Обновленный Sea Lion имеет смелый дизайн, высокое качество сборки и передовые системы, конкурирующие с ведущими мировыми производителями. Батарея 81 kWh, от $32 500.

- еще одна модель от BYD в топе. Ее популярность подтверждает, что покупатели ценят инженерные и технологические решения бренда. Обновленный Sea Lion имеет смелый дизайн, высокое качество сборки и передовые системы, конкурирующие с ведущими мировыми производителями. Батарея 81 kWh, от $32 500. Audi Q4 e-tron (98 шт.) - этот немецкий премиальный электромобиль выбирают за статус и дизайн. Покупатели отдают предпочтение престижу бренда Audi и его инженерным решениям. При этом, изготовления в Китае делает эту модель более доступной на рынке, что позволяет получить желаемое качество и высокие технологии по лучшей цене. Батарея 85 kWh, от $33 600.

- этот немецкий премиальный электромобиль выбирают за статус и дизайн. Покупатели отдают предпочтение престижу бренда Audi и его инженерным решениям. При этом, изготовления в Китае делает эту модель более доступной на рынке, что позволяет получить желаемое качество и высокие технологии по лучшей цене. Батарея 85 kWh, от $33 600. Zeekr 7X (93 шт.) - эта модель рассчитана на покупателей, которые ищут что-то новое и эксклюзивное. Zeekr является премиальным брендом, предлагающий футуристический дизайн, новейшие технологии и инновационные решения, которые выделяют автомобиль на дороге. Это выбор для тех, кто хочет быть впереди и не боится экспериментировать. Батарея 75 kWh, от $41 300.

Топ 10 моделей авто китайского в-ва

Этот перечень показывает, что украинский рынок "китайских" авто очень разнообразен. Сегодня покупатель имеет возможность найти как экономный и надежный электромобиль, так и премиальный, технологически совершенный кроссовер, полностью соответствующий его потребностям и ожиданиям. И при этом еще и добавляется выбор эмблемы на капоте - или от местного завода, или от известного европейского, американского или японского бренда.