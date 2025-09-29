Кто на самом деле руководит автомобильным рынком Китая: интересная диаграмма

Эта подробная инфографика, составлена отраслевым аналитиком Фелипе Муньосом, делает сложный китайский автомобильный рынок гораздо проще для понимания. Она отражает все автомобильные бренды, которые сейчас полностью или частично принадлежат китайским фирмам. Легко заметить, что наибольшую долю занимают четыре группы – это Geely, BYD, Chery и Changan. К слову, две последние находятся в государственной собственности.

Читайте также: Действительно ли китайские авто заполнили украинский авторынок: исследование

В группу Chery входят такие бренды, как Fulwin, Omoda, Jetour, Exeed, iCar, Luxeed, Jaecoo, Rely и отдельный бренд Chery. Среди брендов, которыми владеет Changan, есть Avatr, Deepal, Nevo, Volga (для рынка РФ) и Kaicheng. Интересно, что в BYD гораздо проще портфолио, состоящий из одноименного бренда, а также Denza, YangWang и Fan Cheng Bao. В то же время в группу Geely входят Zeekr, Proton, Farizon, LEVC, Galaxy, Volvo, Lotus, Lynk & Co, Polestar, Smart, Geome и Belgee (белорусско-китайское совместное предприятие).

В общем, на эти четыре группы приходится 56% от всех продаж автомобилей в Китае. Все они получают субсидии от местных властей, и на этой диаграмме компании, расположены ближе всего к солнцу, являются теми, в которых государство больше всего вовлечено. Кроме них, важными игроками также являются SAIC, JAC и BAIC. В первую группу входят такие бренды, как MG, LDV, Maxus, IM и Roewe.

Также интересно: Дорожный знак, похож на "конец всех ограничений", на самом деле означает несколько иное

В группу JAC входят Maextro, JAC, Evo и Nord, а к BAIC – Arcfox, Foton, Tiger и Stelato. Не следует также забывать за Dongfeng, которой принадлежат бренды MHero, Voyah, Lingxi, Nammi и Venucia. Кроме того, китайская автомобильная промышленность имеет несколько заметных стартапов, которым до сих пор удалось избежать поглощения одной из крупных групп. Среди них Nio, которая впоследствии запустила бренды Onvo и Firefly, Leapmotor, Xpeng, Aiways, Neta, Xiaomi, Li Auto и Rox.

Отдельно Муньос также добавил другую диаграмму с пирамидой брендов по их рыночному позиционированию. На пике находятся ультрапремиальные имена, такие как Hongqi, YangWang и Maextro. Уровнем ниже находятся высокотехнологичные претенденты, такие как Xiaomi, Avatr, Nio и Li Auto. Далее находятся премиальные и полупремиальные классы, переполнены такими названиями, как Stelato, Denza, Zeekr и Xpeng.

Читайте также: Китайский производитель пылесосов создаст собственного конкурента для Rolls-Royce Cullinan

В то же время базовый уровень состоит из старых бюджетных марок, остающихся малоизвестными за пределами Китая. Это в частности Sinogold, Hima, BAW и другие. Эти бренды рискуют исчезнуть в забытые, поскольку покупатели все чаще обращаются к более продвинутым компаниям. Маловероятно, что они будут существовать еще 10 лет, хотя, также вполне возможно, что их поглотят большие группы. Очевидно, что ведущие китайские производители автомобилей будут играть важную роль в мировой промышленности еще много лет.