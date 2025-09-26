Китайский производитель пылесосов создаст собственного конкурента для Rolls-Royce Cullinan

На тизерных фотографиях заметно, что внедорожник выглядит почти идентично модели Rolls-Royce. Единственными отличиями являются отсутствие средней стойки кузова и совсем другой интерьер. Первые изображения салона демонстрируют пару капитанских кресел с пространством для ног до 1,2 метра, которые можно разложить до 145 градусов. Между ними есть широкая центральная консоль.

Колесная база длиной 3,2 метра объясняет большое количество полезного пространства для пассажиров заднего ряда. Хотя компания более известна своей бытовой техникой, в частности пылесосами, она отметила, что автомобиль будет иметь аккумуляторную систему CTP 4.0 собственной разработки. В ее основе батарея на 100 кВт-ч с опционным удлинителем запас хода, а также четыре электродвигателя – по два на каждой оси.

По словам Dreame, задние колеса могут поворачиваться на угол до 24 градусов, сокращая радиус поворота до менее чем пяти метров. Комфорт во время поездок будет обеспечивать адаптивная подвеска с активной регулировкой высоты и жесткости. Ожидаемо, LiDAR, миллиметровый радар и большое количество камер будут входить в стандартное оснащение модели.

Ожидается, что серийная модель будет запущена в производство в 2027 году. Амбиции Dreame выходят далеко за рамки двух моделей. По слухам, компания разделяет автомобильные операции на два лагеря: Dreame Auto, которая будет создавать гиперкары для установления рекордов скорости, и новое предприятие под названием Starry Sky Auto, что будет заниматься роскошными моделями.

Вполне возможно, что когда-то автомобили Dreame будут представлены и в Украине, поскольку представители техногиганта представила амбициозные планы компании на выставке Plug-In Ukrane 2025. Подробнее о том, как прошло это мероприятие – читайте в нашем материале по ссылке.