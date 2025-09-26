Volkswagen начнет продавать свои китайские модели за рубежом

Как пишет Carscoops, модели совместного предприятия FAW-Volkswagen, которые изначально были созданы для китайского рынка, вскоре будут представлены на Ближнем Востоке. Этот шаг знаменует собой отход от стратегии компании “В Китае, для Китая” и указывает на растущую уверенность в том, что эти автомобили также могут завоевать клиентов в других регионах.

Сообщается, что первыми моделями, которые Volkswagen будет экспортировать из Китая, станут седаны Magotan и Sagitar. Эти две модели имеют много общий элементов, хотя Magotan базируется на VW Passat B9, что продается в Европе. Они поступят на рынок Ближнего Востока уже в ноябре и, вероятно, будут называться Passat и Jetta, хотя это еще не подтверждено.

Однако, Volkswagen и FAW подтвердили, что модели с маркой Jetta также отправятся за границу на более позднем этапе, причем первыми в списке будут страны Центральной Азии. Отмечается, что автопроизводитель улучшит экспортные автомобили для удовлетворения требований зарубежных рынков.

Кроме того, немецкий автопроизводитель подтвердил в августе, что бренд Jetta ожидают большие изменения. Компания планирует представить 4 новые модели NEV (автомобили новой энергии) в Китае. Они будут представителями бюджетного сегмента, но будут отличаться от конкурентов передовыми системами помощи водителю.

Volkswagen считает, что к 2030 году компактные модели составят примерно половину китайского рынка автомобилей NEV, а те, что стоят менее 100 000 юаней (14 000 долларов), вероятно, будут самыми популярными. Поэтому до конца десятилетия компания планирует выпустить в Китае примерно 50 новых автомобилей NEV, 30 из которых будут исключительно электрическими.