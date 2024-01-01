В Китае дебютировали сразу два аналога VW Jetta: в чем их особенности

Volkswagen Lamando L дебютировал в Китае три года назад и теперь автопроизводитель решил обновить его. Дизайн седана был кардинально изменен. Модель получила логотип VW с подсветкой, новую оптику и световую линию, объединяющую фары.

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Подобный элемент также появился и в задней части. Другие обновления включают новый бампер и новый дизайн 16- или 17-дюймовых дисков. Под капотом – 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 158 л.с. и работает в паре с семиступенчатой DSG.

В то же время VW Sagitar был разработан в сотрудничестве с FAW. Эта модель отличается более традиционным дизайном, подобным Golf и недавно ее также обновила. Однако, можно уверенно сказать, что изменения не очень значительные, поскольку они коснулись фар, бамперов и дверных ручек. Он также оснащен 1,5-литровым агрегатом на 158 “лошадей” в паре с DSG.

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Длина VW Sagitar составляет 4812 мм, ширина - 1813 мм, высота - 1479 мм, а колесная база - 2731 мм. Для сравнения, аналогичные параметры VW Lamando L составляют 4791/1831/1469/ 2731 мм, поэтому эти две модели очень похожи.