В Китаї дебютували одразу два аналоги VW Jetta: в чому їх особливості

Volkswagen Lamando L дебютував в Китаї три роки тому й тепер автовиробник вирішив оновити його. Дизайн седана було кардинально змінено. Модель отримала логотип VW з підсвіткою, нову оптику та світлову лінію, що поєднує фари.

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Подібний елемент також з’явився і в задній частині. Інші оновлення включають новий бампер та новий дизайн 16- або 17-дюймових дисків. Під капотом – 1,5-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, який видає 158 к.с. й працює в парі з семиступеневою DSG.

Водночас VW Sagitar був розроблений у співпраці з FAW. Ця модель відрізняється більш традиційним дизайном, подібним до Golf й нещодавно її також оновила. Проте, можна впевнено сказати, що зміни не дуже значні, оскільки вони торкнулись фар, бамперів та дверних ручок. Він також оснащений 1,5-літровим агрегатом на 158 “коней” в парі з DSG.

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Довжина VW Sagitar становить 4812 мм, ширина — 1813 мм, висота — 1479 мм, а колісна база — 2731 мм. Для порівняння, аналогічні параметри VW Lamando L становлять 4791/1831/1469/ 2731 мм, тож ці дві моделі є дуже подібними.