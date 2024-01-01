Чотири "Франкомобілі" відправилися у війська

Техніка не нова, але у добротному стані. Її придбано за кордоном в рамках благодійної акції, яку спільно з Дрогобицькою райдержадміністрацією веде Благодійний фонд "Коло". Ця співпраця державного органу та волонтерської організації триває з початку повномасштабної війни.

В нинішньому пакеті допомоги є добре знайомі нашим читачам з попередніх випусків новин позашляховики Renault, Volkswagen та Isuzu. Четвертим автомобілем став легковий вантажний фургон Ford, якому завжди найдеться робота у будь-якому підрозділі.

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У березні це не перший транспортний транш маленького району Львівщини для Сил оборони. На початку місяця БФ "Коло" та райадміністрація у війська передали три позашляховики. Як і нинішнього разу на склі машин розміщено наліпки у вигляді силуету легкового всюдихода з зображенням Івана Франка та напису "Франкомобіль".

Фото: Дрогобицька РВА

Цей триколірний символ рідного краю та нагадування захисникам про підтримку з дому розробили у згаданій Благодійній організації. Оригінальний творчий підхід до графічного маркування техніки самобутнім художникам "Кола" вдався непогано.

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Маркування техніки наліпками "Франкомобіль" від Дрогобицької РВА та БФ "Коло" ведеться з весни 2022 року. За три роки повномасштабної війни райдержадміністрація передала нашим Силам оборони 132 транспортних засобів, орієнтовною вартістю 42 млн грн.

А загалом спільно з БФ "Коло" маленькому району вдалось відправити у війська майже 400 автомобілів різних типів.