Кошти на 35 автівок для ЗСУ зібрано всього за тиждень

Представники військових частин уже практично завершили перегін автомобілів різних типів, брендів та моделей у розташування своїх загонів на Курському, Запорізькому, Херсонському, Харківському та Донецькому напрямках.

З фото Благодійного фонду "ГеройCar" та відео колег добре видно, що в подарунковому пакеті були не лише пікапи, позашляховики, мінівени, але й вантажні, пасажирські та вантажно-пасажирські буси.

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Техніка не нова, але в добротному стані. Перед виїздом на фронт вона пройшла необхідний техогляд, отримала сервісне обслуговування, а при потребі й ремонт.

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З приводу рівня технічного стану та планів у Благодійному фонді "ГеройCar" стверджують: "Наша мета незмінна: 1000 одиниць надійного автотранспорту для ЗСУ". Наголос зроблено на слові "надійного".

Нагадаємо, з часу заснування доброчинної організації у 2022 році Силам оборони України передано 570 одиниць автомобільної техніки.

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Нинішній транспортний транш став можливим завдяки спільним зусиллям "ГеройCar" та проєкту "Лачен пише". Благодійний фонд уже розпочав роботу над збором коштів та пошуком автівок для нових транспортних траншів.