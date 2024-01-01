Понад сотню шин для пікапів ЗСУ закупили на Львівщині

За зібрані кошти уже в січні вдалося закупити понад сотню шин для покращення прохідності позашляховиків у складних болотистих умовах та багато іншого спорядження, в тому числі квадрокоптери із тепловізійними камерами для розвідки та FPV-дрони.

За повідомленням Львівської обласної військової адміністрації, усе закуплене майно передано бійцям підшефної 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Підсилення вже відправлено на Запорізький, Куп’янський та Сумський напрямки.

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Безпосередньо шини, що у мовах фронтової зони часто виходять з ладу, обійшлися благодійникам у 474,76 тис. грн. Їх закупили 108 шт. В середньому виходить 4395 гривень кожна.

Це доволі поміркована ціна, оскільки моніторинг показав, що в середньому шини на пікапи коштують від 5 тисяч і вище. Скажімо, гума на китайський pickup Dongfeng з маркуванням Continental починається з 5,7 тис. грн, а Bridgestone – з 5,03 тис. грн.

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Шини Michelin на Toyota Hilux також не з дешевих, вартість стартує з 5,3 і більше тис. гривень. Таким чином, шинну закупку львів’яни провели за справедливими цінами.

Щоправда, в короткій замітці не повідомляється ні про вибраний шинний бренд, ні про розмір гуми, що дозволило б більш точно визначитися з вартістю.

Нагадаємо, згаданий вище підрозділ заснований у березні 2022 року. Він перебуває у підпорядкуванні Оперативного командування "Захід". Гаслом бригади є Viribus unitis, що з латинської перекладається як "Спільними зусиллями".

Фото: Львівська ОВА