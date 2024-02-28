Спільнота ІТ Кластера Львівщини за три місяці передала мисливцям за шахедами вже третю партію техніки та інше обладнання.

Грошима на закупівлю позашляховиків, тепловізорів, павербанків, планшетів, лазерних указок, прожекторів, портативних зарядних станції та біноклів скинулися десять ІТ-компаній, що входять до Кластера. Загальна вартість товару підрозділам Повітряного командування "Захід" сягнула 5,7 мільйона гривень.

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Транспортно-майновий транш айтішники здійснили в рамках проєкту "Мисливці за шахедами", яку започаткувала Львівська обласна військова адміністрація: прийнята програма захисту об’єктів критичної інфраструктури регіону від ворожих дронів передбачає створення угрупування з 56 спеціальних мобільних бригад.

Цього разу мобільним групам ППО ІТ-спеціалісти придбали автомобілі Nissan Navara. Вони не так часто зустрічаються в транспортних траншах благодійних організацій і волонтерських рухів. Однак у бойових підрозділах Сил оборони про цю машину надходять схвальні відгуки.

Маючи поперечно встановлений рядний 4-циліндровий двигун потужністю 174 к.с. та 6-ступеневу МКПП, всюдихід споживає у змішаному режимі пересування лише 8,5 л солярки. Така витрата палива в умовах операційних виїздів мобільних вогневих груп на польові рубежі вважається доволі ощадливою.

Один з пікапів має незначні пошкодження – це наслідок одного з останніх ракетних обстрілів Львова РФ. Осколок впав на автомобіль на завершальному етапі ремонту. Волонтери вирішили залишити цей слід як нагадування, що скільки б на нас не нападали, ми будемо боротися, підтримувати Збройні Сили і робити все для перемоги.

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У нинішній партії всюдихідного транспорту айтішники одну машину спорядили автономною роботизованою туреллю. Це – експериментальна версія комплектації, вона дозволяє вести вогонь по повітряних цілях без прямої участі людини.

"Після того, як турель випробують військові та дадуть схвальні відгуки, будемо закупляти нові такі системи та встановлювати їх на всі інші автівки, що передаються у межах проєкту", – підкреслив СЕО Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

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За словами представників Повітряного командування "Захід", позашляховики та обладнання будуть використовуватися для мобільно вогневих груп в операціях зі знищення як шахедів, так і крилатих ракет.

"Цей проєкт не лише допомагає збільшувати кількість мобільних екіпажів, які борються з шахедами у нашій області, а й сприяє використанню інноваційних рішень. Це значно збільшує ефективність наших військових у захисті неба. Плануємо і надалі долучатися до таких ініціатив", – сказав Chief Strategy Officer N-iX Назар Жовтанецький.

"Наша компанія активно долучається до ініціатив, які допомагають військовим закрити небо. Це особливо важливо у мовах постійних повітряних атак ворога. ІТ-сфера – це галузь, яка підтримує розробки та допомагає Силам оборони бути ще більш ефективними. Ми хочемо бути частиною цього", – зазначила IT Recruitment Director ZONE3000 Вікторія Томчинська.