Сообщество ИТ Кластера Львовщины за три месяца передала охотникам за шахедами уже третью партию техники и другое оборудование.

Деньгами на закупку внедорожников, тепловизоров, павербанков, планшетов, лазерных указок, прожекторов, портативных зарядных станции и биноклей скинулись десять ИТ-компаний, входящих в Кластер. Общая стоимость товара подразделениям Воздушного командования "Запад" достигла 5,7 миллиона гривен.

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Транспортно-имущественный транш айтишники осуществили в рамках проекта "Охотники за шахедами", которую начала Львовская областная военная администрация: принятая программа защиты объектов критической инфраструктуры региона от вражеских дронов предусматривает создание группировки из 56 специальных мобильных бригад.

На этот раз мобильным группам ПВО ИТ-специалисты приобрели автомобили Nissan Navara. Они не так часто встречаются в транспортных траншах благотворительных организаций и волонтерских движений. Однако в боевых подразделениях Сил обороны об этой машине поступают положительные отзывы.

Имея поперечно установленный рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 174 л.с. и 6-ступенчатую МКПП, вездеход потребляет в смешанном режиме передвижения всего 8,5 л солярки. Такой расход топлива в условиях операционных выездов мобильных огневых групп на полевые рубежи считается довольно экономным.

Один из пикапов имеет незначительные повреждения – это следствие одного из последних ракетных обстрелов Львова РФ. Осколок упал на автомобиль на завершающем этапе ремонта. Волонтеры решили оставить этот след как напоминание, что сколько бы на нас не нападали, мы будем бороться, поддерживать Вооруженные Силы и делать все для победы.

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В нынешней партии вездеходного транспорта айтишники одну машину снарядили автономной роботизированной турелью. Это – экспериментальная (см. видео внизу) версия комплектации, которая позволяет вести огонь по воздушным целям без прямого участия человека.

"После того, как турель испытают военные и дадут положительные отзывы, будем закупать новые такие системы и устанавливать их на все другие машины, передаются в рамках проекту", – подчеркнул СЕО Львовского ИТ Кластера Степан Веселовский.

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По словам представителей Воздушного командования "Запад", внедорожники и оборудование будут использоваться для мобильно огневых групп в операциях по уничтожению как шахедов, так и крылатых ракет.

"Этот проект не только помогает увеличивать количество мобильных экипажей, которые борются с шахедами в нашей области, но и способствует использованию инновационных решений. Это значительно увеличивает эффективность наших военных в защите неба. Планируем и в дальнейшем участвовать в таких инициативах", – сказал Chief Strategy Officer N-iX Назар Жовтанецкий.

"Наша компания активно приобщается к инициативам, которые помогают военным закрыть небо. Это особенно важно в условиях постоянных воздушных атак врага. ИТ-сфера – это отрасль, которая поддерживает разработки и помогает Силам обороны быть еще более эффективными. Мы хотим быть частью этого", – отметила IT Recruitment Director ZONE3000 Виктория Томчинская.

Фото: Lviv ІТ Cluster