В боевые подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" отправил 10 полноприводных пикапов.

На своих страницах в Facebook ПЖ и ГУР сообщают, что это новенькие автомобили, но не указывают изготовителя и модель. На фотоснимках угадываются популярные в войсках Сил обороны Mitsubishi L200.

На некоторых фото у дверных ручек со стороны водителя внимание привлекают наложенные аппликации из белых заплат, закрывающих какие-либо повреждения, может, отверстия или надписи. Также пленка есть на некоторых зеркалах заднего вида.

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Возможно, это техническая пленка ведь салоны автомобиля также еще не освобождены от защитного полиэтилена.

На дверных ручках новых авто – защитная пленка. Фото: Вернись живым

Подобное наблюдается не на одной машине, а по крайней мере, на трех автомобилях из разных фото.

Как бы там ни было, на всех фотографиях визуально видно, что техника действительно новая не битая и это для разведчиков очень важно: дерзкие и чувствительные для рашистов рейды наших ребят во вражеский тыл во многом успешны благодаря вот таким быстрым маневровым и вездеходным автомобилям.

Все 10 автомобили Mitsubishi L200 действительно новые, не битые. Фото: Вернись живым

Также сообщается что этот транш в 10 машин обошелся Фонду компетентной помощи армии в 9 406 246 гривен и 21 копейку. Учитывая нынешние цены на L200 в украинских дилеров, это довольно удачное приобретение.