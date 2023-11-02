Николаевщина передала охотникам за "шахидами" 39 новеньких пикапов, оборудованных турелями для поражения воздушных целей.

Пикапы Mitsubishi L200 покупали за собранные средства общин, предприятий, организаций и людей. Едва ли не самую большую сумму задонатил "АТБ-Маркет". И хотя размер помощи не раскрывается, очевидно, она была немалой, поскольку глава областной военной администрации Виталий Ким в своем выступлении на странице в Facebook выделил именно эту сеть торговли и поблагодарил "за невероятную помощь".

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В общей сложности удалось собрать 12 миллионов гривен. Как рассказала координатор проекта Александра Кукуруза, в процессе закупок "многие продавцы делали нам существенные скидки. За счет благотворительного понимания бизнесменов удалось сэкономить почти 2,5 млн гривен".

Перед официальной передачей пикапов Mitsubishi L200, разного оборудования и имущества мобильным отрядам ПВО. Скриншот: Авто24

Сэкономленную сумму решено вложить в не менее важное дело – закупку FPV-дронов. Они пойдут в подшефные боевые подразделения и будут уничтожать врага на южном направлении.

Собственно, оборудованием пикапов только турелями для пулеметной стрельбы не обошлось. Машины по согласованию нужд военных доукомплектовали тепловизионными прицелами, системами креплений, планшетами, зарядными устройствами, лазерными указками, прожекторами и другими нужными на службе вещами.

По словам Виталия Кима, за 2023 год на помощь Вооруженным силам Украины Николаевская область потратила 1,2 миллиарда гривен. Деньги направлены на приобретение необходимого оборудования, оборудования, техники, товаров и гигиены.