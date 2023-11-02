Миколаївщина передала мисливцям за "шахідами" 39 новеньких пікапів, обладнаних турелями для враження повітряних цілей.

Пікапи Mitsubishi L200 купували за зібрані кошти громад, підприємств, організацій та людей. Чи не найбільшу суму задонатив "АТБ-Маркет". І хоча розмір допомоги не розкривається, вочевидь, вона була чималою, оскільки глава обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму виступі на сторінці Facebook з-поміж усіх виділив саме цю мережу торгівлі й подякував "за неймовірну допомогу".

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Загалом вдалося зібрати 12 мільйонів гривень. Як розповіла координатор проєкту Олександра Кукуруза, у процесі закупівель "багато продавців робили нам суттєві знижки. За рахунок благочинного розуміння бізнесменів вдалося зекономити майже 2,5 млн гривень".

Перед офіційною передачею пікапів Mitsubishi L200 та різного устаткування і майна мобільним загонам ППО. Скриншот: Авто24

Заощаджену суму вирішено вкласти в не менш важливу справу – закупівлю FPV-дронів.Вони підуть у підшефні бойові підрозділи й будуть нищити ворога на південному напрямку.

Власне обладнанням пікапів турелями для кулеметної стрільби не обійшлося. Машини за погодженням потреб військових доукомплектували тепловізійними прицілами, системами кріплень, планшетами, зарядними пристроями, лазерними указками, прожекторами та іншими потрібними на службі речами.

За словами Віталія Кіма, протягом 2023 року на допомогу Збройним силам України Миколаївська область витратила 1,2 мільярда гривень. Гроші спрямовано на придбання необхідного обладнання, устаткування, техніки, товарів побуту та гігієни.