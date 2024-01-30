У бойові підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" відправив 10 повнопривідних пікапів.

На своїх сторінках у Facebook ПЖ та ГУР повідомляють, що це новенькі автомобілі, але не вказують виробника та модель. На фотознімках вгадуються популярні у військах Сил оборони Mitsubishi L200.

На деяких фото біля дверних ручок зі сторони водія увагу привертають накладені аплікації з білих латок, що закривають якісь пошкодження, може, отвори чи написи. Також плівка є на деяких дзеркалах заднього виду.

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Можливо, це технічна плівка – адже салони автомобіля також ще не звільнені від захисного поліетилену.

На дверних ручках нових авто – захисна плівка. Фото: Повернись живим

Подібне спостерігається не на одній машині, а принаймні, на трьох автомобілях з різних фото.

Хай там як, але на всіх світлинах візуально видно, що техніка й справді нова, не бита і це для розвідників дуже важливо: зухвалі та дошкульні для рашистів рейди наших хлопців у ворожий тил багато в чому успішні завдяки ось таким швидким, маневровим та всюдихідним автомобілям.

Усі 10 автомобілі Mitsubishi L200 й справді нові, не биті. Фото: Повернись живим

Також повідомляється, що цей транш у 10 машин обійшовся Фонду компетентної допомоги армії в 9 406 246 гривень та 21 копійку. Враховуючи нинішні ціни на L200 в українських дилерів, це доволі вдале придбання.