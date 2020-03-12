16:01, 12 марта

Обновленный пикап Nissan Navara на фоне легковушек может поразить немного грубоватыми манерами. Зато в перевозке грузов и за пределами асфальта он способен на то, что пассажирским авто и не снилось.

Пикапы перестали восприниматься в обществе сугубо рабочими лошадками. Поэтому на рынке много грузопассажирских автомобилей с открытым кузовом в довольно богатых комплектациях, которые по цене могут конкурировать с крупными внедорожниками. Для чего создавались такие машины и могут ли они заменить SUV’ы, я попытался узнать, примеряя на себя обновленную Navara в топовом исполнении.

Дорого-богато

Внешне Navara выглядит как современный внедорожник. У нее крутой коричневый цвет, стильные легкосплавные диски, массивные подножки, немало хрома в экстерьере, а кузов прикрыт практичной шторкой. Вечером в центре города этот автомобиль вообще привлекает немало внимания из-за наличия шипованных колес. Представьте себе: пикап, который мчится по Крещатику и устраивает настоящее световое шоу, высекая искры из-под колес. Пропустить такое трудно, потому что шины еще и шумят так, что все оборачиваются. Особенно во время резких стартов, которые даются "Наварре" легко, потому что под капотом дизель с двумя турбинами.

На украинском рынке "Навара" предлагается в двух комплектациях: Tekna и Platinum New. Первая идет с более слабым мотором 2,3 л на 163 силы и только с МКПП. У нас же на тесте – более дорогой вариант с 2,3-литровым би-турбо двигателем мощностью 190 сил и с автоматом на 7 передач.

В салоне Nissan Navara в топовой комплектации – информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая синхронизируется с Apple Car Play и Android Auto. На него же выводится картинка с четырех камер системы кругового обзора.

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В "Наварре" не очень удобные передние кресла, короткие подушки, в районе поясницы четко упираешься в какой-то бугорок. Но с этим можно мириться. Зато сзади комфортно: пассажирам на втором ряду хватает места, они даже не достают коленями до спинок передних кресел. К тому же под задними креслами есть место, где можно спрятать вещи – это огромный “плюс” для пикапа, у которого практически нет закрытого багажника.

Когда дорог не видно

Впрочем, шоу-эффекты – это, конечно же, не то, ради чего покупают пикапы. И в центре города их встретить труднее, чем на загородных дорогах. Я живу за городом и попытался примерить на "Навара" роль второго автомобиля в семье, которое иногда может потребоваться не только для вылазок на природу, но чтобы привезти дров для камина или стройматериалов. Ведь, проживая в собственном доме, ты всегда что-то ремонтируешь.

Поэтому имея в своем распоряжении две машины, я заметил, что на Navara начал выезжать чаще, оставляя дома собственное авто. И это не жадность или экономия – семейная Mazda CX-5 сжигает значительно меньше топлива. Большая машина постепенно завораживает. Особенно, когда ездишь по плохим дорогам.

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Именно на них "Навара" раскрывается по-настоящему. Подвеска не просто спокойно глотает ямки. Она проезжает их так легко, как легковушки преодолевают швы на асфальте. И при этом даже пустая корма не прыгает и не "козлит". Пожалуй, в этом главная заслуга продвинутой задней подвески.

Выехав на реальное бездорожье, я понял, что этот автомобиль создан по канонам настоящих внедорожников. Рамная конструкция, пониженный ряд передач. Кажется, что проедет везде, куда тебе надо. Конечно, с разумными ограничениями. Кузов посажен высоко и клиренс у пикапа 223 мм. Это немало. Поэтому между колесами не только ветки и камни можно пропускать, но даже и небольшие пеньки.

А вот упершись в размокший после дождя подъем, покрытый мокрой глиной, я понял, что режима 4WD High уже не хватает. Электронный дифференциал повышенного трения подтормаживает буксующие колеса, перебрасывая момент на колесо с лучшим сцеплением. Однако этого уже мало. На таком склоне чувствуешь, что машина весит более двух тонн. Поэтому включаю 4WD Low. Пониженный ряд передач еще более решительно берется за работу, электроника уже не так мешает, поэтому "Навара" выкарабкивается на верхушку склона. Но спускаясь вниз и активировав систему помощи при спуске (Hill Descent Control), я надеялся на более эффективную работу электроники. Правда, не надо забывать, что под колесами была коварная и очень скользкая мокрая глина.

Неплохо у пикапа и с геометрией, поскольку угол въезда 31 градус, съезда – 27 градусов. Хотя с длинным "хвостом" надо быть осторожным при съезде с бугорков. Если верить техническим характеристикам, то "Навара" способна преодолевать броды глубиной в 60 см, но проверим это на практике в другой раз.

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Свой среди легковых

Конечно, в экстремальных режимах даже полноприводный пикап эксплуатируют редко. Чаще под колесами все же асфальт. И если бы не шипованные шины, то Navara чувствует себя на трассе очень уверенно. Еще бы, под капотом дизель с двумя турбинами. Он выдувает из него 190 сил и 450 Нм крутящего момента уже с самых “низов” в 1500 оборотов в минуту.

Nissan без проблем набирает максималку в 180 км/ч и разгоняется до “сотни” неожиданно резво как для пикапа – за 10,8 секунды. Средний расход при моем стиле езды достиг 9 литров, хотя в характеристиках указано цифру на 2 литра меньше, но мощный мотор провоцирует постоянные разгоны.

"Навара" неплохо чувствует себя на высокой скорости, ведь имеет независимую 5-рычажную заднюю подвеску, в отличие от конкурентов, у которых мост сзади. Это дало больше послушания на асфальте. Поэтому я могу рассматривать этот Nissan как полноценный транспорт для дальних путешествий. Загрузил в кузов велосипеды, рюкзаки и раскладной стол со стульями для пикников – и рванул, например, на Коростышевский карьер. Поездил день – и обратно.

Для таких поездок незаменимым аксессуаром будет кунг для кузова, который существенно увеличивает практичность концепции. Тогда таланты перевозчика увеличиваются в несколько раз.

Эта "рабочая лошадка" может стать незаменимой для владельцев яхт или фермеров, которые таскают тяжелые прицепы. "Навара" способна тащить на буксире до 3,5 тонн и взять в кузов груз в 968 килограмм.

Конечно, управление таким мастодонтом длиной более 5 метров требует определенных компромиссов, и не только в мегаполисе с плотным трафиком. Любая парковка дается непросто. К счастью, камера заднего обзора неплохая и есть система обзора 360 градусов.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

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