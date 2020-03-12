16:01, сьогодні

Оновлений пікап Nissan Navara на фоні легковиків може вразити трохи грубуватими манерами. Натомість в перевезенні вантажів і за межами асфальту він здатен на таке, що пасажирським авто і не снилося.

Пікапи перестали сприйматися в суспільстві суто робочими конячками. Тому на ринку багато вантажопасажирських авто з відкритим кузовом у доволі багатих комплектаціях, які за ціною можуть конкурувати з великими позашляховиками. Для чого створювалися такі машини і чи можуть вони замінити SUV’и, я спробував дізнатися, приміряючи на себе оновлену Navara в топовому виконанні.

Дорого-багато

Зовні Navara виглядає як сучасний позашляховик. У неї крутий коричневий колір, стильні легкосплавні диски, масивні підніжки, чимало хрому в екстер’єрі, а кузов прикрито практичною шторкою. Ввечері в центрі міста вона взагалі привертає чимало уваги через наявність шипованих коліс. Уявіть собі: пікап, який мчить Хрещатиком і влаштовує справжнє світлове шоу, висікаючи іскри з-під коліс. Пропустити таке важко, бо шини ще й шумлять так, що всі обертаються. Особливо під час різких стартів, які даються “Наварі” легко, бо під капотом дизель аж з двома турбінами.

На українському ринку “Навара” пропонується у двох комплектаціях: Tekna та Platinum New. Перша йде зі слабшим мотором 2,3 л на 163 сили і тільки з МКПП. У нас же на тесті - дорожчий варіант з 2,3-літровим бі-турбо двигуном потужністю 190 сил і з автоматом на 7 передач.

В салоні Nissan Navara у топовій комплектації – інформаційно-розважальна система із 8-дюймовим сенсорним екраном, яка синхронізується з Apple Car Play та Android Auto. На нього ж виводиться картинка з чотирьох камер системи кругового огляду.

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В “Наварі” не дуже зручні передні крісла, коротенькі подушки, в районі попереку чітко впираєшся в якийсь горбочок. Але з цим можна миритися. Натомість ззаду комфортно: пасажирам на другому ряду вистачає місця, вони навіть не дістають колінами до спинок передніх крісел. До того ж під задніми кріслами є місце, де можна заховати речі – це величезний “плюс” для пікапа, в якого практично нема закритого багажника.

Коли доріг не видно

Втім, шоу-ефекти - це, звичайно, не те, заради чого купують пікапи. Та й в центрі їх зустріти важче, ніж на заміських дорогах. Я живу за містом і спробував приміряти на “Навару” роль другого авто в родині, яке інколи може знадобитися не тільки для вилазок на природу, але щоб привезти дров для каміну або будматеріалів. Адже, проживаючи у власному будинку, ти завжди щось ремонтуєш.

Тож маючи в своєму розпорядженні дві машини, я помітив, що на Navara почав виїжджати частіше, залишаючи вдома власне авто. І це не жадібність чи економія – сімейна Mazda CX-5 спалює значно менше пального. Велика машина поступово причаровує. Особливо, коли їздиш поганими дорогами.

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Саме на них “Навара” розкривається по-справжньому. Підвіска не просто спокійно ковтає ямки. Вона проїжджає їх так легко, як легковики долають шви на асфальті. І при цьому навіть порожня корма не стрибає і не “козлить”. Мабуть, в цьому головна заслуга просунутої задньої підвіски.

Виїхавши на реальне бездоріжжя, я зрозумів, що цей автомобіль створено за канонами справжніх позашляховиків. Рамна конструкція, понижений ряд передач. Здається, що проїде усюди, куди тобі треба. Звичайно, з розумними обмеженнями. Кузов посаджений високо і кліренс у пікапа 223 мм. Це немало. Тому між колесами не лише гіляки й каміння можна пропускати, але навіть і невеличкі пеньки.

А от впершись у розмоклий після дощу підйом, вкритий мокрою глиною, я зрозумів, що режиму 4WD High вже не вистачає. Електронний диференціал підвищеного тертя підгальмовує колеса, що буксують, перекидаючи момент на колесо з кращим зчепленням. Однак цього вже замало. На такому схилі відчуваєш, що машина важить більше двох тон. Тому вмикаю 4WD Low. Понижений ряд передач ще більш рішуче береться за роботу, електроніка вже не так заважає, тож “Навара” видряпується на верхівку схилу. Але спускаючись донизу і активувавши систему допомоги під час спуску (Hill Descent Control), я сподівався на більш ефективну роботу електроніки. Щоправда, не треба забувати, що під колесами була підступна і дуже слизька мокра глина.

Непогано у пікапа і з геометрією, бо кут в’їзду 31 градус, з’їзду – 27 градусів. Хоча з довгим “хвостом” треба бути обережним при з’їзді з горбочків. Якщо вірити технічним характеристикам, то “Навара” здатна долати броди глибиною в 60 см, але перевіримо це на практиці іншим разом.

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Свій серед легкових

Звичайно, в екстремальних режимах навіть повнопривідний пікап експлуатують рідко. Частіше під колесами все ж асфальт. І якби не шиповані шини, то Navara почувається на трасі дуже впевнено. Ще б пак, під капотом дизель із двома турбінами. Він видуває з нього 190 сил і 450 Нм обертального моменту вже з самісіньких “низів” в 1500 обертів на хвилину.

Nissan без проблем набирає максималку у 180 км/год і розганяється до “сотні” несподівано жваво як для пікапа – за 10,8 секунди. Середня витрата при моєму стилі їзди сягнула 9 літрів, хоча в характеристиках вказано цифру на 2 літри менше, але потужний мотор провокує на постійні розгони.

“Навара” непогано почувається на високій швидкості, адже має незалежну 5-важільну задню підвіску, на відміну від конкурентів, котрі мають міст ззаду. Це дало більше слухняності на асфальті. Тому я можу розглядати цей Nissan як повноцінний транспорт для далеких подорожей. Завантажив в кузов велосипеди, рюкзаки і розкладний стіл із стільцями для пікніків - та рвонув, наприклад, на Коростишівський кар’єр. Поїздив день – і назад.

Для таких поїздок незамінним аксесуаром буде кунг для кузова, яка суттєво збільшує практичність концепції. Тоді таланти перевізника збільшуються в кілька разів.

Ця “робоча конячка” може стати незамінною для власників яхт чи фермерів, які тягають важкі причіпи. “Навара” здатна тягнути на буксирі до 3,5 тон і взяти в кузов вантаж в 968 кіло.

Звичайно, керування таким мастодонтом довжиною більше 5 метрів вимагає певних компромісів, і не тільки в мегаполісі зі щільним трафіком. Будь-яке паркування дається непросто. На щастя, камера заднього огляду непогана і є система огляду 360 градусів.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

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