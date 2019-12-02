Японська марка святкує річницю спорткарів Z та GT-R. Фестиваль Nismo Festival біля підніжжя Фудзі обіцяє бути дуже цікавим цього року.

Найбільш знакові спорткари в історії Nissan святкують “золотий ювілей” і на честь Skyline GT-R та машин з індексом Z, виробник приготував кілька сюрпризів для відданих шанувальників.

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Першим подарунком на ювілей став випуск суперкара GT-R50 з кузовом від Italdesign і цінником у мільйон євро. Пізніше Nissan представив доступнішу спецверсію GT-R 50th Anniversary Edition. Разом з ним дебютував і особливий Nissan 370Z 50th Anniversary Edition. Нью-Йорк був обраний не випадково – саме тут півстоліття тому справив дебют спорткар Datsun 240Z, з якого усе почалось.



Крім цього, керівництво Nissan в кінці жовтня заявило, що найближчим часом з'явиться інформація про майбутні спортивні новинки марки. А через кілька днів на Нюрбургрінгу в об'єктиви шпигунів потрапив тестовий мул, замаскований під 370Z.



Імовірно, Nissan готує під кінець року ще один, останній, сюрприз. І представить його 8 грудня, під час святкування ювілею на фестивалі Nismo на трасі “Фудзі”.

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