В об'єктив камери потрапили одразу обидві кузовні версії моделі – купе та кабріолет.

Рестайлінговий Jaguar F-Type показався на “злитих” в Мережу офіційних фотографіях напередодні дебюту. Британський спорткар отримає повністю змінену передню частину, злегка підретушовану корму, нові колісні диски і кольори кузову.

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Горизонтальні фари, замість вертикальних, повністю змінюють вигляд дводверки, а доповнюють новий образ бампери з великими повітрозабірниками та видовжений капот, також з прорізами для повітря.

Корма оновленого F-Type змінилась не так помітно, хоча форма ліхтарів також інакша. Загалом і передня, і задня оптика нагадують останні моделі марки: I-Pace, XE та F-Pace.

Фото: Jaguar F-Type / @allcarnews

Зазирнути всередину поки не можна, однак очікується, що купе й кабріолет отримають нову цифрову приладову панель, знайому за Jaguar XE, а також сучасну мультимедійну систему.

Британські ЗМІ пророкують оновленій моделі відсутність у гаммі двигунів V6-турбо, замість яких мають бути рядні шестициліндрові мотори сімейства Ingenium. Крім того, F-Type також може отримати гібридну систему з мотор-генератором.

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