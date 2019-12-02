В объектив камеры попали сразу обе кузовные версии модели – купе и кабриолет.

Рестайлинговый Jaguar F-Type показался на “слитых” в Сеть официальных фотографиях накануне дебюта. Британский спорткар получит полностью измененную переднюю часть, слегка подретушированную корму, новые колесные диски и цвета кузова.

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Горизонтальные фары, вместо вертикальных, полностью меняют облик двухдверки, а дополняют новый образ бамперы с большими воздухозаборниками и удлиненный капот, также с прорезями для воздуха.

Корма обновленного F-Type изменилась не так заметно, хотя форма фонарей также иная. В общем и передняя, и задняя оптика напоминают последние модели марки: I-Pace, XE и F-Pace.

Фото: Jaguar F-Type / @allcarnews

Заглянуть внутрь пока нельзя, однако ожидается, что купе и кабриолет получат новую цифровую приборную панель, знакомую по Jaguar XE, а также современную мультимедийную систему.

Британские СМИ прочат обновленной модели отсутствие в гамме двигателей V6-турбо, вместо которых должны быть рядные шестицилиндровые моторы семейства Ingenium. Кроме того, F-Type также может получить гибридную систему с мотор-генератором.

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