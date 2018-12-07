Ультра-рідкісний, мега-потужний і супер-дорогий спорткар вже можна купити.

Nissan та Italdesign створили довершену гармонію автомобільних технологій та дизайну – спорткар GT-R50, котрий буде випущений обмеженим тиражем у 50 одиниць. Зараз його вже можна замовити.

Також цікаво: Шведи показали у дії спорткупе Polestar 1: відео

Спочатку GT-R50 позиціонувався виключно як шоу-кар, створений на відзнаку 50-річчя моделі GT-R у 2019 році та 50 років Italdesign у 2018 році. Спорткар був представлений у липні цього року на Фестивалі швидкості Гудвуді. Однак пізніше керівництво Nissan оголосило, що автомобіль випустять обмеженою серією у 50 екземплярів, кожен з яких продадуть мінімум за 990 тисяч євро. Прийом замовлень вже відкрито.

Фото: GT-R50 / Nissan

Нагадаємо, GT-R50 створений на базі моделі NISMO GT-R 2018 року. Під капотом працює 3,8-літровий VR38DETT, котрий видає 720 к.с. потужності – на 120 більше, ніж у оригінальної моделі. Покупці також отримають машину з переналаштованою підвіскою, і посиленими гальмами.



Та головна особлибість ювілейної моделі – це її дизайн, створений у ательє ItalDesign. Агресивний вигляд, занижений на 54 міліметри, золочений кузов з новою оптикою… Візуально це зовсім інший автомобіль, що лиш віддалено нагадує GT-R.

Читайте також: Чоловік з жінкою півтори тисячі кілометрів везли дітей у багажнику