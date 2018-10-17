Кастомайзінг найвищого рівня від майстрів ItalDesign.

Nissan та Italdesign створили довершену гармонію автомобільних технологій та дизайну – спорткар GT-R50, котрий буде випущений обмеженим тиражем у 50 одиниць. У останньому відео від Nissan можна побачити народження цього проекту.

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GT-R50 був створений як прототип, що подзначає два ювілеї: п’ятидесятиріччя моделі GT-R у 2019 році та 50 років Italdesign у 2018 році. Згодом було вирішено налагодити випуск дрібної серії таких машин. Кожен з 50 екземплярів обійдеться приблизно у 1 мільйон доларів.



Суперкар побудований на базі моделі Nissan GT-R NISMO 2018 року. Компанія Italdesign у цьому проекті відповідала за загальну концепцію стилю, а розробкою і будівництвом автомобіля займались команди Nissan Design Europe та Nissan Design America. Фактично, від знайомого нам GT-R в цього автомобіля лише загальні риси, двигун та деякі елементи підвіски. Та й двигун в нього не простий: спеціалісти NISMO довели потужність 3,8-літрового V6 до 720 к.с. і 780 номів. Підвіску обладнали системою безперервного регулювання демпфуючого зусилля BILSTEIN DampTronic I.

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