Японская марка празднует годовщину спорткаров Z и GT-R. Фестиваль Nismo Festival у подножия Фудзи обещает быть очень интересным в этом году.

Наиболее знаковые спорткары в истории Nissan празднуют "золотой юбилей" и в честь Skyline GT-R и машин с индексом Z, производитель приготовил несколько сюрпризов для преданных поклонников.

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Первым подарком на юбилей стал выпуск суперкара GT-R50 с кузовом от Italdesign и ценником в миллион евро. Позже Nissan представил доступную спецверсию GT-R 50th Anniversary Edition. Вместе с ним дебютировал и особый Nissan 370Z 50th Anniversary Edition. Нью-Йорк был выбран не случайно – именно здесь полвека назад совершил дебют спорткар Datsun 240Z, с которого все началось.

Кроме этого, руководство Nissan в конце октября заявило, что в ближайшее время появится информация о предстоящих спортивных новинках марки. А через несколько дней в Нюрбургринге в объективы шпионов попал тестовый мул, замаскированный под 370Z.

Вероятно, Nissan готовит к концу года еще один, последний, сюрприз. И представит его 8 декабря, во время празднования юбилея на фестивале Nismo на трассе "Фудзи".

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