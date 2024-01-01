Свыше сотни шин для военных пикапов закупили на Львовщине

За собранные средства уже в январе удалось закупить более сотни шин для улучшения проходимости внедорожников в сложных болотистых условиях и много другого снаряжения, в том числе квадрокоптеры с тепловизионными камерами для разведки и FPV-дроны.

По сообщению Львовской областной военной администрации, все закупленное имущество передано бойцам подшефной 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Усиление уже отправлено на Запорожское, Купянское и Сумское направления.

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Непосредственно шины, что в языках фронтовой зоны часто выходят из строя, обошлись благотворителям в 474,76 тыс. грн. Их закупили 108 шт. В среднем получается 4395 гривен каждая.

Это довольно умеренная цена, поскольку мониторинг показал, что в среднем шины на пикапы стоят от 5 тысяч и выше. Скажем, резина на китайский pickup Dongfeng с маркировкой Continental начинается с 5,7 тыс. грн, а Bridgestone – с 5,03 тыс. грн.

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Шины Michelin на Toyota Hilux также не из дешевых, стоимость стартует с 5,3 и более тыс. гривен. Таким образом, шинную закупку львовяне провели по справедливым ценам.

Правда, в короткой заметке не сообщается ни о выбранном шинном бренде, ни о размере резины, что позволило бы более точно определиться со стоимостью.

Напомним, упомянутое выше подразделение основано в марте 2022 года. Оно находится в подчинении Оперативного командования "Запад". Лозунгом бригады является Viribus unitis, что с латинского переводится как "Совместными усилиями".

Фото: Львовская ОВА