Средства на 35 автомобилей для ВСУ собраны всего за неделю

Представители воинских частей уже практически завершили перегон автомобилей различных типов, брендов и моделей в расположение своих отрядов на Курском, Запорожском, Херсонском, Харьковском и Донецком направлениях.

С фото Благотворительного фонда "ГеройСаг" и видео коллег хорошо видно, что в подарочном пакете были не только пикапы, внедорожники, минивэны, но и грузовые, пассажирские и грузопассажирские бусы.

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Техника не новая, но в добротном состоянии. Перед выездом на фронт она прошла необходимый техосмотр, получила сервисное обслуживание, а при необходимости и ремонт.

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По поводу уровня технического состояния и планов в Благотворительном фонде "ГеройСаг" утверждают: "Наша цель неизменна: 1000 единиц надежного автотранспорта для ВСУ". Ударение сделано на слове "надежного".

Напомним, со времени основания благотворительной организации в 2022 году Силам обороны Украины передано 570 единиц автомобильной техники.

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Нынешний транспортный транш стал возможным благодаря совместным усилиям "ГеройСаг" и проекта "Лачен пишет". Благотворительный фонд уже начал работу над сбором средств и поиском автомобилей для новых транспортных траншей.