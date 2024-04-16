Львівського менеджера з продажу китайських та американських автомобілів шукають ошукані клієнти та поліція: зниклий у невідомому напрямку продавець прихопив з собою понад 4 000 000 доларів.

Про прикрі наслідки майбутніх власників автомобілів з посиланням на одну із жертв ймовірної афери Анну Шурак повідомила інформаційна агенція "Львівський портал". Окрім того, за цією справою звернулись до поліції ще чотири десятки потерпілих. Основна мотивація – взяв гроші за автомобілі, але постачання не здійснив.

Як розповіла Анна Шурак, вона та інші претенденти на купівлю авто підписували договір купівлі автомобілів із ФОП Тарас Петрович Візний. Той представлявся агентом компанії "Реал Кар" (ReaL Car). Він уже був добре знаний у колі охочих придбати машини, оскільки "займався пригоном авто з США та Китаю не один рік і мав добру репутацію".

Читайте також На розмитненні “євроблях” в Україні почали "заробляти" аферисти: відео

Заплативши гроші за майбутню автівку, люди чекали свої автомобілі з червня 2023 року. Відтоді нових постачань не було, однак менеджер брав заявки та гроші від нових клієнтів. Зволікання із ввезенням замовлених авто і затримкою їх видачі він пояснював як блокадою кордону із Польщею, так і проблемами в зоні Суецького каналу. При цьому коштів не повертав. Вочевидь і тут було обґрунтування тим, що за техніку вже заплачено і вона в дорозі.

За словами потерпілої, 43 потерпілих внесли повну оплату за машини. Загальна сума перетнула понад 4 мільйони доларів США. Менеджер офіційно оформляв замовлення, як це роблять усі продавці авто. Щоправда, як уточнює Анна Шурак, договори він оформляв на ФОП Візного Т.П., а не на компанію "Реал Кар", де зустрічався з покупцями.

"Він зазвичай працював за повною передплатою… Коли клієнти вимагали термінових пояснень, то Тарас брав авто постачальника (які знаходилися на майданчику «Реал Кар»). При цьому він не сплачував за це компанії-постачальнику коштів та передавав його замовнику без повного пакету документів. Відповідно, офіційно автівки не отримував замовник, а постачальник не отримував коштів", – зазначила Анна Шурак.

Читайте також В центрі Києва "працюють" паркувальні аферисти

Схема була хоча й примітивною, але діяла бездоганно. Вочевидь, як вважає постраждала пані Шурак, Тарас Візний діяв не самостійно, а у змові з іншими особами. Цілком ймовірно, що він вже за межами України, додала вона, посилаючись на свої джерела.

Їй видалося трохи дивним те, що згадана вище компанія Real Car, від імені якої він пропонував автомобілі, знаходиться у Львові під одними дахом з Сервісним центром МВС України. Щоправда, це збіг обставин, оскільки Сервісний центр туди вселився місяць тому – він працює там з 12 березня 2024 року, винаймаючи приміщення у власника будинку так само, як і компанія Real Car.

Водночас "Львівський портал" повідомляє, що на запит інформаційного агентства власник компанії "Реал Кар" (Real Сar) Андрій Головінов не заперечує того, що угоди укладали у приміщенні компанії, але ні він, ні компанія не мають жодного відношення до діянь Тараса Візного.

Читайте також Автодилери-шахраї ошукали українців на 7 мільйонів гривень

"Я готуюся давати свідчення у цій справі… Особа, яка ошукала людей на привезенні автомобілів з-за кордону, робила це не від мого імені. Договори підписувались не зі мною і не від компанії Real Car. Але, на жаль, це сталось у приміщенні компанії, і за це дійсно тепер доведеться розхльобуватися. Розумію, яку шкоду репутації завдала ця людина, проте Real Сar продовжує роботу із клієнтами, і співпрацю із партнерами по всьому світу, бо не маємо до цього жодного відношення… У даній справі ми виступаємо свідками, і я також написав заяву у поліцію на Тараса, бо він привласнив й мої гроші", – повідомив Андрій Головінов.

Інформаційне видання також, наводить приклади того, що "всі, хто співпрацювали із Тарасом Візним, відверто шоковані ситуацією, бо до останнього вважали його порядною й хорошою людиною".

І хоча всі ознаки протизаконних дій тут присутні, експерти Авто24 радять не поспішати з висновками й називати згадану особу злодієм, злочинцем чи аферистом. Це має визнати суд. Тим паче, що втеча чи перебування за кордоном згаданої вище особи є тільки припущенням, адже ніхто не знає, де він і що з ним…