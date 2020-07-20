За стоянку на забороненому місці вони беруть з автомобілістів по 10-20 грн на годину. І не несуть жодної відповідальності!

Смуга маршрутного транспорту на вул. Велика Васильківська у Києві перетворилась на суцільний паркінг. Штраф за паркування на цій смузі становить 520 грн. Однак на цих смугах орудують аферисти – вони запрошують водіїв постояти на смузі для транспорту і беруть за це по 10 грн на годину з українців та 20 грн – з іноземців. І хоча в Києві давно діє правило, що паркувальники не можуть брати гроші за стоянку, люди платять! Якщо ж приїжджає поліція чи евакуатори, ці "паркувальники" просто щезають.

Дивіться відео про паркувальників-аферистів у центрі Києва:

Нагадаємо, що суд визнав евакуацію автомобіля незаконною.