Авто не можуть забрати на штрафмайданчик тільки за порушення ПДР. Такого висновку дійшов Верховний Суд

КАС ВС зазначив єдину підставу для доставлення автомобіля на штрафмайданчик. Доставлення затриманого транспортного засобу для зберігання на спеціальний майданчик дозволяється лише у випадку, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху.

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Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 18 червня 2020 року у справі № 686/14075/16-а. З її повним текстом можна ознайомитися в системі аналізу судових рішень VERDICTUM. Тестовий доступ в систему можна оформити тут.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Нацполіції в якому просив:

скасувати постанову у справі про адміністративне правопорушення про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 122 КУпАП та накладення адміністративного стягнення в розмірі 510 грн та закрити провадження у справі;

визнати протиправними дії інспектора патрульної поліції щодо складання акта огляду, тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик.

Позиція Верховного Суду

ВС визнав дії інспектора патрульної поліції щодо складання акта огляду, тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик незаконними, з огляду на таке.

Згідно з частиною 3 статті 265-2 КУпАП у разі якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не перешкоджає дорожньому руху, такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на спеціальний майданчик.

Частиною 4 статті 265-2 КУпАП передбачено, що транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.

Частина 5 статті 265-2 КУпАП визначає, що після закінчення триденного строку тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.

Відповідно до частини 6 статті 265-2 КУпАП за подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.

Тобто, виключною підставою для доставлення затриманого транспортного засобу для зберігання на спеціальний майданчик дозволяється лише у випадку, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху.

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