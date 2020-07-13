Авто не могут забрать на штрафплощадку только за нарушение ПДД. К такому выводу пришел Верховный Суд

КАС ВС указал единственное основание для доставки автомобиля на штрафплощадку. Доставка задержанного транспортного средства для хранения на специальную площадку разрешается только в случае, если транспортное средство существенно препятствует дорожному движению.

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Соответствующее положение содержится в постановлении КАС ВС от 18 июня 2020 года по делу № 686/14075/16-а.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с административным иском к Нацполиции в котором просил:

отменить постановление по делу об административном правонарушении о привлечении его к административной ответственности по ч. 3 ст. 122 Куоап и наложении административного взыскания в размере 510 грн и закрыть производство по делу;

признать противоправными действия инспектора патрульной полиции по составлению акта осмотра, временного задержания и доставки транспортного средства на специальную площадку.

Позиция Верховного Суда

ВС признал действия инспектора патрульной полиции по составлению акта осмотра, временного задержания и доставки транспортного средства на специальную площадку незаконными, учитывая следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 265-2 Куоап в случае если размещение задержанного транспортного средства существенно не препятствует дорожному движению, такое транспортное средство не может быть доставлено для хранения на специальную площадку.

Частью 4 статьи 265-2 Куоап предусмотрено, что транспортное средство может быть временно задержано на срок до решения дела об административном правонарушении, но не более трех дней с момента такого задержания.

Часть 5 статьи 265-2 Куоап определяет, что после окончания трехдневного срока временного задержания транспортного средства лицо имеет право обратиться за получением временно задержанного транспортного средства. Такое обращение лица является обязательным для его выполнения независимо от стадии решения дела об административном правонарушении.

Согласно части 6 статьи 265-2 Куоап за представление такого обращения и возврат лицу временно задержанного транспортного средства не может взиматься плата.

То есть, исключительным основанием для доставки задержанного транспортного средства для хранения на специальную площадку разрешается только в случае, если транспортное средство существенно препятствует дорожному движению.

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