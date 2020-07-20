За стоянку на запрещенном месте они берут с автомобилистов по 10-20 грн в час. И не несут никакой ответственности!

Полоса маршрутного транспорта на ул. Большая Васильковская в Киеве превратилась в сплошной паркинг. Штраф за парковку на этой полосе составляет 520 грн. Однако на этих полосах орудуют аферисты – они приглашают водителей постоять на полосе для транспорта и берут за это по 10 грн в час с украинцев и 20 грн – с иностранцев. И хотя в Киеве давно действует правило, что парковщики не могут брать деньги за стоянку, люди платят! Если же приезжает полиция или эвакуаторы, эти "парковщики" просто исчезают.

Смотрите видео парковщиков-аферистов в центре Киева:

Напомним, что суд признал эвакуацию автомобиля незаконной.