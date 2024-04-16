Львовского менеджера по продаже китайских и американских автомобилей ищут обманутые клиенты и полиция: исчезнувший в неизвестном направлении продавец прихватил с собой более 4 000 000 долларов.

О досадных последствиях будущих владельцев автомобилей со ссылкой на одну из жертв вероятной аферы Анну Шурак сообщило информационное агентство “Львовский портал". Кроме того, по этому делу обратились в полицию еще четыре десятка пострадавших. Основная мотивация – взял деньги за автомобили, но поставки не осуществил.

Как рассказала Анна Шурак, она и другие претенденты на покупку авто подписывали договор покупки автомобилей с ФЛП Тарас Петрович Визный. Тот представлялся агентом компании "Реал Кар" (ReaL Car). Он уже был хорошо известен в кругу желающих приобрести машины, поскольку "занимался пригоном авто из США и Китая не один год и имел хорошую репутацию".

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Заплатив деньги за будущую машину, люди ждали свои автомобили с июня 2023 года. С тех пор новых поставок не было, однако менеджер принимал заявки и деньги от новых клиентов. Промедление с ввозом заказанных авто и задержкой их выдачи он объяснял как блокадой границы с Польшей, так и проблемами в зоне Суэцкого канала. При этом средств не возвращал. Очевидно и здесь было обоснование тем, что за технику уже заплачено и она в пути.

По словам потерпевшей, 43 пострадавших внесли полную оплату за машины. Общая сумма пересекла более 4 миллионов долларов США. Менеджер официально оформлял заказ, как это делают все продавцы авто. Правда, как уточняет Анна Шурак, договоры он оформлял на ФЛП Визного Т.П., а не на компанию "Реал Кар", где встречался с покупателями.

"Он обычно работал по полной предоплате... Когда клиенты требовали срочных объяснений, то Тарас брал авто поставщика (которые находились на площадке "Реал Кар"). При этом он не платил за это компании-поставщику средств и передавал его заказчику без полного пакета документов. Соответственно, официально машины не получал заказчик, а поставщик не получал средств", – отметила Анна Шурак.

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Схема была хотя и примитивной, но действовала безупречно. Очевидно, как считает пострадавшая госпожа Шурак, Тарас Визный действовал не самостоятельно, а в сговоре с другими лицами. Вполне вероятно, что он уже за пределами Украины, добавила она, ссылаясь на свои источники.

Ей показалось немного странным то, что упомянутая выше компания Real Car, от имени которой он предлагал автомобили, находится во Львове под одной крышей с Сервисным центром МВД Украины. Правда, это стечение обстоятельств, поскольку Сервисный центр туда вселился месяц назад – он работает там с 12 марта 2024 года, снимая помещение у владельца дома так же, как и компания Real Car.

В то же время "Львовский портал" сообщает, что на запрос информационного агентства владелец компании "Реал Кар" (Real Саг) Андрей Головинов не отрицает того, что сделки заключали в помещении компании, но ни он, ни компания не имеют никакого отношения к деяниям Тараса Визного.

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"Я готовлюсь давать показания по этому делу... Лицо, которое обмануло людей на привозе автомобилей из-за границы, делало это не от моего имени. Договоры подписывались не со мной и не от компании Real Car. Но, к сожалению, это произошло в помещении компании, и это действительно теперь придется нам расхлебывать. Понимаю, какой вред репутации нанес этот человек, однако Real Саг продолжает работу с клиентами, и сотрудничество с партнерами по всему миру, потому что не имеем к этому никакого отношения... В данном деле мы выступаем свидетелями, и я также написал заявление в полицию на Тараса, потому что он присвоил и мои деньги", – сообщил Андрей Головинов.

Информационное издание также, приводит примеры того, что "все, кто сотрудничали с Тарасом Визным, откровенно шокированы ситуацией, потому что до последнего считали его порядочным и хорошим человеком".

И хотя все признаки противозаконных действий здесь присутствуют, эксперты Авто24 советуют не спешить с выводами и называть упомянутое лицо вором, преступником или аферистом. Это должен признать суд. Тем более, что побег или пребывание за границей упомянутого выше лица является только предположением, ведь никто не знает, где он и что с ним...