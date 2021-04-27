В Украине существенно увеличились случаи подделки документов на автомобили с европейской регистрацией. Мошенники обманывают со шведскими и латвийскими техпаспортами.

Об этом рассказали в организации “АвтоЕвроСила”. Так, по их словам, в последнее время мошенники изготавливают фиктивные техпаспорта для машин, которые ввозят на территорию Украины из Швеции и Латвии. Как отмечается, автовладельцы нередко сами не знают, как должны выглядеть настоящие шведские документы.

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“Мошенники массово изготавливают техпаспорта-подделки в виде пластиковых карточек. В большей степени, это краденые автомобили литовской, польской регистраций, а иногда – и авто украинской регистрации”, – говорится в сообщении.

В то же время в организации уточнили, что оригинальный шведский техпаспорт должен быть бумажным, формата А4, голубого и белого цветов.

Что касается авто из Латвии, то в сообществе отметили, что официальный латвийский техпаспорт имеет ламинированную карточку. Во время снятия с учета авто часть документа срезается, и его можно развернуть в виде книги. Именно в открытую часть департамент по безопасности движения этой страны ставит штамп об импорте и дату.

Граждане, которые растаможивают автомобиль по поддельным документам, могут лишиться транспортного средства и получить огромный штраф.