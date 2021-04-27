В Україні суттєво збільшилися випадки підробки документів на автомобілі з європейською реєстрацією. Шахраї дурять зі шведськими та латвійськими техпаспортами.

Про це розповіли в організації “АвтоЄвроСила”. Так, за їхніми словами, останнім часом шахраї виготовляють фіктивні техпаспорти для машин, які ввозять на територію України зі Швеції та Латвії. Як зазначається, автовласники нерідко самі не знають, як повинні виглядати справжні шведські документи.

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“Шахраї масово виготовляють техпаспорта-підробки у вигляді пластикових карток. Більшою мірою, це крадені автомобілі литовської, польської реєстрацій, а іноді – і авто української реєстрації”, – йдеться в повідомленні.

Водночас в організації уточнили, що оригінальний шведський техпаспорт повинен бути паперовим, формату А4, блакитного і білого кольорів.

Що стосується авто з Латвії, то в співтоваристві відзначили, що офіційний латвійський техпаспорт має ламіновану картку. Під час зняття з обліку авто частина документа зрізається, і його можна розгорнути в вигляді книги. Саме в відкриту частину департамент з безпеки руху цієї країни ставить штамп про імпорт і дату.

Громадяни, які розмитнюють автомобіль за підробленими документами, можуть позбутися транспортного засобу і отримати величезний штраф.