За підрахунками аналітиків, через амністію "євроблях" українці щороку втрачатимуть 1,5 млрд дол. США.

Група аналітиків з Центру досліджень “CASE Україна", Інституту досліджень авторинку та Українського товариства економічних свобод виступили зі зверненням до президента України щодо ветування законів про пільгове розмитнення "євроблях".

"Законопроект насправді не вирішує проблеми, а заганяє її вглиб, – говориться у зверненні до глави держави. – Справжня проблема полягає не в наявності "євроблях", це лише видимий симптом набагато більшої та глибшої проблеми існування абсолютно неефективного та грабіжницького протекціонізму автомобільної галузі в Україні. За економічною оцінкою CASE Україна, тільки наявні обмеження (основне – акциз з віковим коефіцієнтом) на ввезення легкового транспорту з ціною в Україні від 3 до 16 тис. дол. США коштують українській економіці близько півтора мільярди дол. США на рік добробуту, втраченого за рахунок зниження купівельної спроможності громадян".

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Автори звернення стверджують, що "надання таких пільг – це спроба влади відкупитися від протестувальників, мінімально порушуючи інтереси лобістів – автовиробників та імпортерів. Це суперечить і справедливості, і економічній ефективності, адже подає сигнал про те, що, порушивши закон, можна зрештою виграти більше, аніж бути законослухняним громадянином, стимулюючи такі дії в майбутньому в цій чи інших галузях".

В листі також вказано, що "справедливим і економічно обґрунтованим рішенням проблеми було б скасування акцизного податку на колісні транспортні засоби (не тільки легкові), а також запровадження європейських підходів щодо екологічних стандартів, а саме застосування їх лише для виготовлення та продажу нових авто або принаймні пом’якшення обмежень з Євро-5 до Євро-4 на комерційний транспорт, з одночасним запровадженням екологічного контролю тих транспортних засобів, які реально експлуатують в Україні".

Також аналітики звернули увагу на формулу обчислення плати за розмитнення. "Фактичне звільнення основної вартості транспортного засобу від ПДВ суперечить базовим принципам застосування цього податку. По-друге, у ній залишається віковий коефіцієнт, тобто податок на дешевше авто більший, аніж на дорожче, що суперечить і принципу соціальної справедливості".

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"Отже, вважаємо, що депутати Верховної Ради припустилася помилки, підтримавши цей законопроект. Закликаємо Президента України накласти на нього вето, а всіх причетних – перейти до вирішення основної проблеми, зняття штучних перешкод для завезення вживаних автомобілів", - говориться у зверненні трьох громадських організацій.