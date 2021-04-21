По подсчетам аналитиков, из-за амнистии "евроблях" украинцы ежегодно будут терять 1,5 млрд долл. США.

Группа аналитиков из Центра исследований “CASE Украина”, Института исследований авторынка и Украинского общества экономических свобод выступили с обращением к президенту Украины относительно ветирования законов о льготном растаможивании "євроблях".

"Законопроект на самом деле не решает проблемы, а загоняет ее вглубь, – говорится в обращении к главе государства. – Настоящая проблема заключается не в наличии "євроблях", это лишь видимый симптом гораздо большей и более глубокой проблемы существования абсолютно неэффективного и грабительского протекционизма автомобильной отрасли в Украине. При экономической оценке CASE Украина, только имеющиеся ограничения (основное – акциз с возрастным коэффициентом) на ввоз легкового транспорта с ценой в Украине от 3 до 16 тыс. долл. США стоят украинской экономике около полутора миллиардов долл. США в год благосостояния, утраченного за счет снижения покупательной способности граждан".

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Авторы обращения утверждают, что "предоставление таких льгот – это попытка власти откупиться от протестующих, минимально нарушая интересы лоббистов – автопроизводителей и импортеров. Это противоречит и справедливости, и экономической эффективности, ведь подает сигнал о том, что, нарушив закон, можно в итоге выиграть больше, чем быть законопослушным гражданином, стимулируя такие действия в будущем в этой или других отраслях".

В письме также указано, что "справедливым и экономически обоснованным решением проблемы была бы отмена акцизного налога на колесные транспортные средства (не только легковые), а также внедрение европейских подходов в отношении экологических стандартов, а именно применение их только для изготовления и продажи новых авто или по крайней мере смягчения ограничений с Евро-5 до Евро-4 на коммерческий транспорт, с одновременным введением экологического контроля тех транспортных средств, которые реально эксплуатируют в Украине".

Также аналитики обратили внимание на формулу вычисления платы за растаможку. "Фактическое освобождение основной стоимости транспортного средства от НДС противоречит базовым принципам применения этого налога. Во-вторых, в ней остается возрастной коэффициент, то есть налог на дешевле авто больше, чем на дорогое, что противоречит и принципу социальной справедливости".

Напомним, когда можно будет растаможивать "евробляху", если закон вступит в силу

"Итак, считаем, что депутаты Верховной Рады допустили ошибку, поддержав этот законопроект. Призываем Президента Украины наложить на него вето, а всех причастных – перейти к решению основной проблемы, снятие искусственных препятствий для ввоза подержанных автомобилей", – говорится в обращении трех общественных организаций.