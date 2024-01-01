Четыре "Франкомобиля" отправились в войска

Техника не новая, но в добротном состоянии. Она приобретена за рубежом в рамках благотворительной акции, которую совместно с Дрогобычской райгосадминистрацией ведет Благотворительный фонд "Коло". Это сотрудничество государственного органа и волонтерской организации продолжается с начала полномасштабной войны.

В нынешнем пакете помощи есть хорошо знакомые нашим читателям из предыдущих выпусков новостей внедорожники Renault, Volkswagen и Isuzu. Четвертым автомобилем стал легковой грузовой фургон Ford, которому всегда найдется работа в любом подразделении.

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В марте это не первый транспортный транш маленького района Львовщины для Сил обороны. В начале месяца БФ "Коло" и райадминистрация в войска передали три внедорожника. Как и в этот раз на стеклах машин размещены наклейки в виде силуэта легкового вездехода с изображением Ивана Франко и надписи "Франкомобиль".

Фото: Дрогобычская РВА

Этот трехцветный символ родного края и напоминание защитникам о поддержке из дома разработали в упомянутой Благотворительной организации. Оригинальный творческий подход к графической маркировке техники самобытным художникам БФ "Коло" удался неплохо.

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Маркировка техники наклейками "Франкомобиль" от Дрогобычской РВА и БФ "Коло" ведется с весны 2022 года. За три года полномасштабной войны райгосадминистрация передала нашим Силам обороны 132 транспортных средств, ориентировочной стоимостью 42 млн грн.

В целом совместно с БФ "Коло" маленькому району удалось отправить в войска почти 400 автомобилей различных типов.