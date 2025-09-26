Немецкие "Крафтеры" массово направляются в прифронтовые громады

По сообщению областных военных администраций из упомянутых регионов, дарителем техники опять-таки выступила Германия. В частности, по поручению правительства этим занимается посольство ФРГ в Украине и благотворительные фонды.

Скажем, транспортный транш из двух "Крафтеров" для Павлоградской громады Днепропетровщины, передан при содействии немецкой дипломатической миссии в Украине и немецкого города-побратима Нойс, от которых Павлоград постоянно получает благотворительную помощь.

Как отмечается на ФБ-странице Павлоградского горсовета, за последние несколько месяцев от немецких партнеров получено четыре транспортных средства.

За короткое время Павлоградская громада получила четыре автомобиля от немецких партнеров. Фото: мэрия Павлограда

Харьковская ОВА, сообщила, что микроавтобусы поступили благодаря Посольству ФРГ в Украине и Федеральному агентству по технической помощи. Короткобазовые Volkswagen Crafter 2024 года выпуска, описание которых повторять не будем через неоднократные публикации на сайте Авто24, распределили на несколько общин.

Новенькие пассажирские машины получили Дергачевская, Роганская, Балаклейская и Старосалтовская территориальные громады. Микроавтобусы будут использоваться социальными учреждениями, в т.ч. для транспортного обслуживания школ, детских садов, а при необходимости и эвакуации одиноких пожилых людей в безопасные зоны.

Новеньким пассажирским машинам Volkswagen Crafter в прифронтовых громадах работа всегда найдется. Фото: Харьковская ОГА

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, жители этих громад пережили оккупацию, их населенные пункты подверглись значительным разрушениям из-за многочисленных вражеских ударов, много имущества было разграблено россиянами. И сегодня эти территории остаются под угрозой постоянных обстрелов агрессора. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы в таких условиях общины имели автомобили для оперативного реагирования на вызовы, перевозки гуманитарных грузов и обеспечения базовых потребностей людей.