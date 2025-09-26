Німецькі "Крафтери" масово направляються у прифронтові громади

За повідомленням обласних військових адміністрацій зі згаданих регіонів, дарувальником техніки знову-таки виступила Німеччина. Зокрема, за дорученням уряду цим опікується посольство ФРН в Україні та доброчинні осередки благодійних фондів.

Скажімо, транспортний транш з двох "Крафтерів" для Павлоградської громади Дніпропетровщини, передано за сприяння німецької дипломатичної місії Німеччини в Україні та німецького міста-побратима Нойс, від яких Павлоград постійно отримує благодійну допомогу.

Читайте також Чому автобус для Сумського центру реабілітації дітей поїхав у Роменський район

Як зазначається на ФБ-сторінці Павлоградської міськради, за останні кілька місяців від німецьких партнерів отримано чотири транспортні засоби.

За короткий час Павлоградська громада отримала чотири автомобілі від німецьких партнерів. Фото: мерія Павлограда

Харківська ОВА повідомила, що мікроавтобуси надійшли завдяки Посольству ФРН в Україні та Федеральному агентству з технічної допомоги. Короткобазові Volkswagen Crafter 2024 року випуску, опис яких повторювати не будемо через неодноразові публікації на сайті Авто24, розподілили на кілька громад.

Читайте також Чернігівські громади тепер з автобусами Volkswagen Crafter: кому дісталися

Новенькі пасажирські машини отримали Дергачівська, Роганська, Балаклійська та Старосалтівська територіальні громади. Мікроавтобуси будуть використовуватися соціальними закладами, в т.ч. для транспортного обслуговування шкіл, дитячих садочків, а при потребі й евакуації одиноких літніх людей у безпечні зони.

Новеньким пасажирським машинам Volkswagen Crafter у прифронтових громадах робота завжди знайдеться. Фото: Харківська ОВА

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, жителі цих громад пережили окупацію, їхні населені пункти зазнали значних руйнувань через численні ворожі удари, багато майна було розграбовано росіянами. І сьогодні ці території залишаються під загрозою постійних обстрілів агресора. Тому надзвичайно важливо, щоб у таких умовах громади мали автомобілі для оперативного реагування на виклики, перевезення гуманітарних вантажів і забезпечення базових потреб людей.