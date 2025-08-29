Чернігівські громади тепер з автобусами Volkswagen Crafter: кому дісталися

День тому пасажирські машини отримали Чернігівський обласний центр крові та Ріпкинська громада, для яких така техніка як знахідка.

За повідомленням обласної адміністрації, закупівля техніки "співфінансується Євросоюзом через інструмент зовнішньої політики (ІЗП) та урядом Федеративної Республіки Німеччина".

Читайте також Volkswagen Crafter перетворили в лікарню на колесах

Crafter є однією з найбільш експлуатованих на українському ринку пасажирських машин. Це не з пробігом техніка, що вже експлуатувалася дорогами Європи, а повністю нова.

Фото: Чернігівська ОВА

Мікроавтобуси цієї серії належить до екологічного формату Euro VI й можуть комплектуватися як дизельними, так і електричними моторами.

Цей автомобіль – дуже важлива допомога для нас. Адже такого транспорту в Центрі не було. Ми забезпечуємо всі медзаклади області компонентами донорської крові. Відповідно, нам треба поповнювати запаси, робити виїзди, щоб долучати до донорства всі громади області. Зокрема – і віддалені", – наголосила в.о. генерального директора Центру крові Ірина Зуб.

Читайте також В підрозділах МВС служитиме майже сотня пікапів Peugeot і фургонів Volkswagen

Надійшли дволітрові дизельні машини. Моторна комплектація не повідомляється, але вони зазвичай Crafter сходить з конвеєра у трьох версіях - потужністю 109 к. с. (80 кВт), 136 к. с. (100 кВт) та 163 к. с. (120 кВт). Комплектація стандартна – МКПП / 6 + R.

Фото: Чернігівська ОВА

За тиждень до цієї передачі в подарунок такі ж мікроавтобуси Volkswagen Crafter отримали Новгород-Сіверська й Тупичівська громади та Чернігівський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву.

Читайте також Volkswagen Transporter став електричним пікапом: фото

"Наша громада давно потребує такого сучасного транспортного засобу, оскільки той автобус, що маємо, старий і часто ламається. Авто допоможе у розв'язанні багатьох задач – підвіз діточок до садочку, перевезення юних спортсменів, організація культурних заходів, ну і, звичайно, для потреб Центру надання соціальних послуг", – зазначила Тупичівський сільський голова Лариса Шовкова.

Подарунок вартісний. Кожна така машина коштує трохи понад 51 тисячу євро.

У Новгород-Сіверській громаді такій пасажирській машині завжди робота знайдеться у соціальній, спортивні, культурній та освітній сферах. Фото: Новгород-Сіверська громада