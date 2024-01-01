В підрозділах МВС служитиме майже сотня пікапів Peugeot і фургонів Volkswagen

Як йдеться в офіційному повідомленні Міністерства внутрішніх справ, автомобілі "використовуватимуться для охорони публічного порядку та захисту критичної інфраструктури України".

З фото та відео видно, що у транспортний транш увійшли фургони Volkswagen Crafter та пікапи Peugeot. Ця техніка уже знана як в цивільному секторі використання, так і в силових відомствах, починаючи від армійських підрозділів, загонах тероборони, нацгвардійців і закінчуючи структурами поліції.

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Скажімо, про Crafter йдуть лише схвальні відгуки. Що ходова, що силовий агрегат тут заслуговують найвищої оцінки. Особлива повага тут адресована ощадливому споживанню пального.

Практика показала, що 177-сильний двигун вантажного фургона у міському режимі бере 10 літрів на 100 кілометрів пробігу. На трасі витрата менша – 8 л/100 км, а у змішаному циклі серединка між цими двома показниками – 9 л/100 км.

Огляд техніки від уряду Німеччини. Фото: МВС

Щодо Peugeot Landtrek, то його опис вже неодноразово звучав у публікаціях Авто24, в т.ч. у новинах про транспортні транші для Сил оборони. Цей середньорозмірний пікап не раз бував і в редакційних тестах, де експерти Авто24 пробували машину "на зуб" в найскладніших рельєфних умовах.

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Попри екстрим та найскладніші завдання на позашляхові випробування й вправи на маневровість, розгін й скрупульозні заміри на споживання палива, Landtrek стійко витримував підвищений інтерес.

Тепер такі машини нестимуть патрульну службу з охорони громадського порядку, а в національній гвардії стоятимуть на сторожі об’єктів критичної інфраструктури.