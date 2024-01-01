Громада Полтави відправила у війська чергову партію пікапів Peugeot Landtrek

Окрім транспорту, армійцям дісталися три набори інструменту, сім акумуляторів, три акумуляторні ланцюгові пилки, вісім домкратів та один ручний ланцюговий таль.

В транспортному пакеті передано Peugeot Landtrek DC 1.9D 6MT 4WD ALL. Кожен такий автомобіль в межах 1 489 333 грн. Щоправда, про вартість в офіційному повідомленні не йдеться.

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З інших джерел відомо (див. відео внизу), що транспортний транш обійшовся громаді майже в 7,5 млн гривень. Машини, як і всю ремонтну атрибутику, придбано за попереднім запитом військових.

Це – новенькі всюдиходи з п’ятимісною кабіною (2+3) та просторим кузовом, що має у довжину 1,63 м, в ширину - 1,6 м, а в глибину - 0,5 м. В моторній ніші там стоїть дизельний двигун на 150 к.с.

Платформа позаду салону спроможна прийняти піддони загальною масою в одну тону чи такої ж ваги пакунки або якусь іншу військову амуніцію, в т.ч. боєприпаси для стрілецької зброї чи мінометів тощо.

При необхідності у кузові можна розмістити турель для великокаліберного кулемета, що доволі часто використовують зенітники для ураження ворожих шахедів.

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Пікапи такої моделі мають дорожній просвіт 23,5 см. І хоча це удвічі менше, ніж у легендарної повнопривідної військової вантажівки КрАЗ-255, яка має дорожній просвіт 36 см, позашляхові властивості доволі високі.

Повний привід 4х4 з роздатковою коробкою та блокуванням диференціала покращує ходові властивості як по сухому бездоріжжю, так і по осінній багнюці та в зимових переметах.