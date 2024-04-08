Відразу 22 нові позашляхові автомобілі надійшли мобільним групам зенітного кулеметного батальйону, що вартує небо на одній з ділянок північно-східної частини України.

Машини вогневим загонам цього напрямку передано для підсилення захисту від масованих атак шахедів ще на далеких підступах до українських міст і сіл та їх критичної інфраструктури. З того напрямку йде посилений трафік ворожих БпЛА.

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Фонд "Повернись живим" закупив техніку закупив техніку завдяки фінансуванню компанії "Укрнафта".

Партія з 22 пікапів обійшлася у 18 732 306 гривень. Таким чином, вартість кожного пікапа не перевищила 851 468,47 грн, що вважається доволі поміркованою ціною, оскільки в роздрібній мережі такі машини коштують далеко за мільйон гривень.

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В нинішньому пакеті транспортної допомоги фонду "Повернись живим" та компанії "Укрнафта" були автомобілі Peugeot Landtrek, одні з найпопулярніших у наших захисників. Щоправда, нинішня постача відрізняється від попередніх. Якщо в минулі рази найчастіше паріями йшли машини у білій фарбі кузова, то тепер додалися пікапи вишневого, сірого і темно-синього кольорів з білими дахами.

"Цей транспорт не підведе оборонців українського неба і дасть змогу швидко прибути в будь-яку точку на напрямку руху російських ударних дронів чи крилатих ракет і збити всі ворожі цілі, захистивши наші з вами життя", – йдеться у короткому повідомленні згаданої благодійної організації.

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Повторюватися в описі пікапів Peugeot Landtrek редакція Авто24 не буде. Однак для закріплення теми приберегли цікаву деталь, що може бути навіть окремим інформаційним приводом. Нинішній транспортний пакет для наших захисників у партнерстві "Укрнафти" і Фонду додався до попередніх донатів і сумарно досяг майже 100 мільйонів гривень.

За час партнерських стосунків спільна команда придбала для мобільних вогневих груп підрозділів Сухопутних військ 112 повнопривідних пікапів, загальною вартістю 98 847 217 грн. У середньому вартість кожної машини зафіксовано на ціннику у 882 564,44 грн.

Фото: Повернись живим