Сразу 22 новых внедорожных автомобиля поступили мобильным группам зенитного пулеметного батальона, который охраняет небо на одном из участков северо-восточной части Украины.

Машины огневым отрядам этого направления переданы для усиления защиты от массированных атак шахедов еще на дальних подступах к украинским городам и селам и их критической инфраструктуре. С того направления идет усиленный трафик вражеских БпЛА.

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Фонд "Вернись живым" закупил технику закупил технику благодаря финансированию компании "Укрнафта".

Партия из 22 пикапов обошлась в 18 732 306 гривен. Таким образом, стоимость каждого пикапа не превысила 851 468,47 грн, что считается довольно умеренной ценой, поскольку в розничной сети такие машины стоят далеко за миллион гривен.

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В нынешнем пакете транспортной помощи фонда "Вернись живым" и компании "Укрнафта" были автомобили Peugeot Landtrek, одни из самых популярных у наших защитников. Правда, нынешняя поставка отличается от предыдущих. Если в прошлые разы чаще всего париями шли машины в белой покраске кузова, то теперь добавились пикапы вишневого, серого и темно-синего цветов с белыми крышами.

"Этот транспорт не подведет защитников украинского неба и позволит быстро прибыть в любую точку на направлении движения российских ударных дронов или крылатых ракет и сбить все вражеские цели, защитив наши с вами жизни", – говорится в коротком сообщении упомянутой благотворительной организации.

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Повторяться в описании пикапов Peugeot Landtrek редакция Авто24 не будет. Однако для закрепления темы приберегли интересную деталь, что может быть даже отдельным информационным поводом. Нынешний транспортный пакет для наших защитников в партнерстве "Укрнафты" и Фонда добавился к предыдущим донатам и суммарно достиг почти 100 миллионов гривен.

За время партнерских отношений совместная команда приобрела для мобильных огневых групп подразделений Сухопутных войск 112 полноприводных пикапов, общей стоимостью 98 847 217 грн. В среднем стоимость каждой машины зафиксирована на ценнике в 882 564,44 грн.

Фото: Вернись живым