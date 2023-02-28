Фонд "Вернись живым" выкупил 38 новых пикапов для ВСУ на средства абонентов оператора мобильной связи "Киевстар".

38 пикапов, приобретенных для Вооруженных сил благодаря компании Kyivstar и ее абонентам, уже в Украине и в скором времени поедут в подразделения Сухопутных войск.

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К 25-летию первого звонка в сети Киевстар в ноябре мобильный оператор выделил 25 000 000 гривен на проект #ДоброПереможе. Еще 13 016 873 гривен с тех пор собрали его абоненты.

«Каждый из этих автомобилей спасет не одну жизнь наших защитников. Они необходимы, в частности, для эвакуации раненых. Спасибо каждому, кто присоединился к проекту, и компании «Киевстар», конечно, за историю последовательного и плодотворного партнерства. В прошлом году совместно с ней и Океаном Эльзы мы также собрали 15 миллионов гривен на пикапы, работающие на передовой. И наше сотрудничество продолжается», – комментирует директор Департамента развития и партнерств Фонда Олег Карпенко.

К сбору средств на внедорожники клиенты Киевстар присоединялись, в частности, подключив Суперсилу «Помощь ВСУ»: при оплате своего тарифа абоненты переводят до 50 грн его стоимости «Вернись живым» на нужды войска. Подключить суперсилу можно и сейчас на сайте мобильного оператора.



Более 100 тысяч абонентов подключили Суперсилу и с каждой оплатой счета они донатят на армию. Спасибо!