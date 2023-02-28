Фонд "Повернись живим" викупив 38 нових пікапів для ЗСУ на кошти абонентів оператора мобільного зв'язку "Київстар".

38 пікапів, придбаних для Збройних сил завдяки компанії Kyivstar і її абонентам, вже в Україні й незабаром поїдуть до підрозділів Сухопутних військ.

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До 25-ї річниці першого дзвінка в мережі Київстар у листопаді мобільний оператор виділив 25 000 000 гривень на проєкт #ДоброПереможе. Ще 13 016 873 гривні відтоді зібрали його абоненти.

«Кожен із цих автомобілів врятує не одне життя наших захисників. Вони необхідні, зокрема, для евакуації поранених. Дякуємо кожному, хто долучився до проєкту, і компанії «Київстар», звісно — за історію послідовного і плідного партнерства. Торік спільно з нею та Океаном Ельзи ми також зібрали 15 мільйонів гривень на пікапи, які працюють на передовій. І наша співпраця триває», — коментує директор Департаменту розвитку та партнерств Фонду Олег Карпенко.

До збору коштів на позашляховики клієнти Київстар долучалися, зокрема, підключивши Суперсилу «Допомога ЗСУ»: під час оплати свого тарифу абоненти переводять до 50 грн його вартості «Повернись живим» на потреби війська. Підключити Суперсилу можна й зараз на сайті мобільного оператора.



Більше 100 тисяч абонентів підключили Суперсилу та з кожною оплатою рахунку донатять на армію. Дякуємо!