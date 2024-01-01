Громада Полтавы отправила в войска очередную партию пикапов Peugeot Landtrek

Кроме транспорта, армейцам достались три набора инструмента, семь аккумуляторов, три аккумуляторные цепные пилы, восемь домкратов и один ручной цепной таль.

В транспортном пакете передано Peugeot Landtrek DC 1.9D 6MT 4WD ALL. Каждый такой автомобиль стоит в пределах 1 489 333 грн. Правда, о стоимости в официальном сообщении речь не идет.

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Из других источников известно (см. видео внизу), что транспортный транш обошелся громаде почти в 7,5 млн гривен. Машины, как и всю ремонтную атрибутику, приобретено по предварительному запросу военных.

Это – новенькие вездеходы с пятиместной кабиной (2+3) и просторным кузовом, имеющим в длину 1,63 м, в ширину - 1,6 м, а в глубину - 0,5 м. В моторной нише там стоит дизельный двигатель на 150 л.с.

Платформа позади салона способна принять поддоны общей массой в одну тонну или такого же веса пакеты или какую-то другую военную амуницию, в т.ч. боеприпасы для стрелкового оружия или минометов и тому подобное.

При необходимости в кузове можно разместить турель для крупнокалиберного пулемета, что довольно часто используют зенитчики для поражения вражеских шахедов.

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Пикапы такой модели имеют дорожный просвет 23,5 см. И хотя это вдвое меньше, чем у легендарного полноприводного военного грузовика КрАЗ-255, который имеет дорожный просвет 36 см, внедорожные свойства довольно высокие.

Полный привод 4х4 с раздаточной коробкой и блокировкой дифференциала улучшает ходовые свойства как по сухому бездорожью, так и по осенней грязи и в зимних переметах.