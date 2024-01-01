В подразделениях МВД будет служить почти сотня пикапов Peugeot и фургонов Volkswagen

Как говорится в официальном сообщении Министерства внутренних дел, автомобили "будут использоваться для охраны общественного порядка и защиты критической инфраструктуры Украины".

С фото и видео видно, что в транспортный транш вошли фургоны Volkswagen Crafter и пикапы Peugeot. Эта техника уже известна как в гражданском секторе использования, так и в силовых ведомствах, начиная от армейских подразделений, отрядах теробороны, нацгвардейцев и заканчивая структурами полиции.

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Скажем, о Crafter идут только положительные отзывы. Что ходовая, что силовой агрегат здесь заслуживают наивысшей оценки. Особое уважение здесь адресовано экономному потреблению горючего.

Практика показала, что 177-сильный двигатель грузового фургона в городском режиме берет 10 литров на 100 километров пробега. На трассе расход меньше – 8 л/100 км, а в смешанном цикле серединка между этими двумя показателями – 9 л/100 км.

Обзор техники от правительства Германии. Фото: МВД

Что касается Peugeot Landtrek, то его описание уже неоднократно звучало в публикациях Авто24, в т.ч. в новостях о транспортных траншах для Сил обороны. Этот среднеразмерный пикап не раз бывал и в редакционных тестах, где эксперты Авто24 пробовали машину "на зуб" в самых сложных рельефных условиях.

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Несмотря на экстрим и сложнейшие задачи на внедорожные испытания и упражнения на маневренность, разгон и скрупулезные замеры на потребление топлива, Landtrek стойко выдерживал повышенный интерес.

Теперь такие машины будут нести патрульную службу по охране общественного порядка, а в национальной гвардии встанут на стражу объектов критической инфраструктуры.