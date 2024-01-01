Популярный в Украине пикап Peugeot Landtrek обновился и получил новый турбодизель

Peugeot обновляет свой единственный пикап Landtrek, заменив дизельный двигатель на более мощный 200-сильный, установив 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач, расширен перечень оборудования для комфорта и безопасности.

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Пикап Peugeot Landtrek после обновления получил 4-цилиндровый турбодизель серии Multijet объемом 2184 куб. см, развивающий мощность 200 л.с. и крутящий момент 450 Нм. Он может сочетаться как с механикой, так и с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач EAT8.

На украинском рынке новый турбодизель Multijet 2.2L 200 полностью заменит 1,9-литровый турбодизельный двигатель (150 л.с. и 350 Нм). Также он оснащается новой системой полного привода – это постоянный привод 4х4, который можно использовать на любом типе дорожного покрытия. Он предлагает систему выбора режимов движения: Normal (для нормальных условий движения), Sport (для более спортивного и динамичного стиля вождения), Snow (для скользких поверхностей), Sand (для преодоления песка и бездорожья).

Обновленный пикап также оснащен электрическим усилителем руля и стояночным тормозом с электроприводом. Специальные страницы на центральном дисплее мультимедийной системы облегчают движение по бездорожью, отображая информацию о состоянии трансмиссии и дифференциала, выбранный режим движения, наклон автомобиля и тому подобное.

Функции безопасности Landtrek в новой версии с турбодизелем Multijet 2.2L 200 также дополнительно улучшены. Например, уже в стандартной комплектации есть системы автоматического экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля с функцией Stop&Go, мониторинга "слепых зон" зеркал, задние дисковые тормоза вместо барабанных на других вариантах автомобиля.

При этом любой вариант Peugeot Landtrek с новым турбодизелем предлагает щедрую комплектацию: возможность выбора типа привода (4х2 или 4х4 с понижающим рядом), систему стабилизации ESP, систему помощи при спуске, контроль рядности движения и предупреждение о выезде из полосы движения, функцию помощи при буксировке прицепа. Кроме того, Landtrek может быть оснащен камерой заднего обзора или даже системой кругового обзора, что значительно облегчает маневрирование в городе во время парковки и обзорность при преодолении бездорожья.

В зависимости от страны и рынка сбыта, Peugeot Landtrek доступен с различными типами привода – задний привод 4х2 или полный привод 4х4 с пониженным рядом (Low Range). Кроме того, автомобили с приводом 4х4 оснащены задним дифференциалом с системой eLocker (электронная система имитации блокировки дифференциала), благодаря чему обеспечивается дополнительное сцепление при пробуксовке задних колес и, соответственно, улучшаются возможности проходимости автомобиля.

Инженерам удалось сохранить грузовые возможности Landtrek. Так, грузоподъемность версии с двойной кабиной, которая будет поставляться в Украину, осталась без изменений и составляет 1000 кг; а его тяговая способность (буксировка прицепа) теперь может достигать 3000 кг.

Все варианты пикапа предлагают самую большую грузовую платформу-кузов в своем сегменте с шириной 1,22 метра между колесными арками. Автомобиль с двойной кабиной может перевозить два евро-поддона (размер грузовой платформы-кузова составляет 1,63 м х 1,60 м с высотой бортов 500 мм); автомобиль с одинарной кабиной может перевозить три евро-поддона (размер грузовой платформы-кузова составляет 2,43 м x 1,60 м с высотой бортов 500 мм).

Новый Peugeot Landtrek получил характерную обновленную вертикальную решетку радиатора, которую украшает новый логотип Бренда, размещен четко в центре композиции. Решетка радиатора может быть дополнительно подчеркнута светодиодными дневными ходовыми огнями в форме "когтей льва".

Внешний дизайн подчеркивает прочность и эффективность Нового PEUGEOT Landtrek благодаря измененной нижней части переднего бампера – металлизированная вставка символизирует надежную защиту двигателя. Также стоит отметить стильные глянцево-черные рамки противотуманных фар. Новый задний бампер с надписью PEUGEOT украшает задний борт кузова и визуально сочетает светодиодные фонари с объемным 3D-эффектом.

Колесные диски тоже были несколько видоизменены. Так, в центр колеса в виде 6-лучевой звезды отныне установлен обновленный логотип PEUGEOT на темном фоне.

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Дизайн передней панели Landtrek построен вокруг массивной центральной консоли и большого 10-дюймового сенсорного дисплея HD-формата с совершенно новым меню. Благодаря виртуальным кнопкам-виджетам, мультимедийная система позволяет настраивать быстрый доступ к нужным функциям, гарантирует интуитивно-понятное легкое управление. Кроме того, она реализует функцию беспроводного подключения по технологиям Apple CarPlay и Android Auto. Не обошлось и без физических кнопок-переключателей под центральным экраном, которые дают возможность быстрого перехода между основными разделами мультимедийной системы.

Пикап Peugeot Landtrek получил новый цифровой 7-дюймовый кластер панели приборов, удобный руль с обновленным логотипом и элементами управления адаптивным круиз-контролем.

Новый Peugeot Landtrek с новым турбодизелем Multijet 2.2L 200 ожидается в Украине в 2025 году. А предварительные заказы будут открыты уже в ближайшие недели.